Po rungtynių su Lietuva lenkai skalpuoja savo šalies rinktinės trenerį: „Tai veda į niekur. Treneris tai žino, sirgaliai tai mato“

Teoriškai nesudėtingas Lenkijai turėjęs būti startas prieš Lietuvą virto tikru košmaru ir kova dėl trijų taškų iki pat finalinio švilpuko. Lenkijai pergalę išplėšė Robertas Lewandowskis, kai pasižymėjo 81-ąją minutę.

Nepaisant pergalės, Lenkijos žiniasklaida ir sirgaliai liko nepatenkinti rinktinės pasirodymu, o vienas iš žurnalistų tai aiškiai pademonstravo spaudos konferencijoje.

„36-erių Kevinas Durantas ir 40-metis LeBronas Jamesas verkė laimėję olimpinį auksą – trečią ar ketvirtą karjeroje. O mes verkiame dėl Lenkijos rinktinės žaidimo. Šiandien aikštėje nebuvo nieko, nors ir laimėjome. Treneris turbūt su tuo sutiktų. Tai veda į niekur. Treneris tai žino, sirgaliai tai mato. Kodėl taip yra? Ar tai mentaliteto klausimas, ar...“ – kalbėjo vienas iš žurnalistų.

Tada įsikišo Lenkijos rinktinės atstovas spaudai. „Gal galima būtų pateikti klausimą?“

„Ar jau galiu atsakyti?“ – įsiterpė treneris, kai žurnalistas kalbėjo toliau.

„Ką, treneris skaičiuoja man laiką su chronometru?“ – ironizavo žurnalistas, primindamas epizodą iš ankstesnės Lenkijos rinktinės trenerio spaudos konferencijos, kai pasigirdo spekuliacijų, kad M.Probierzas matuoja laiką, skirtą klausimui.

„O kas sakė, kad skaičiavau? Gal tiesiog gavau žinutę“, – atsakė M.Probierzas.

Tai buvo tik konferencijos pradžia. Netrukus M.Probierzas, susiraukęs, vis dėlto atsakė į klausimą.

„Svarbiausia mums – pergalė. Rungtynių pradžioje komandoje jautėsi nervingumas. Po Tautų lygos rungtynių kai kuriems žaidėjams sumažėjo pasitikėjimas savimi. Be to, mums šiandien trūko lyderio. Piotras Zielinski visada imasi iniciatyvos su kamuoliu, bet šį kartą jis negalėjo mums padėti. Žinojome, kad tai bus sunkios rungtynės, ypač žinant, kad lietuviai retai praleidžia daugiau nei du įvarčius. Suvokėme, kad jei greitai neįmušime, vėliau bus vis sunkiau. Būtent todėl aikštėje buvo Jakubas Piotrowski ir Jakubas Moderis – norėjome, kad jie smūgiuotų iš toli. Tų bandymų tikrai buvo per mažai. Taip pat galėjome geriau išnaudoti standartines situacijas. Vis dėlto svarbu tai, kad išlikome kantrūs. Gerai pasirodė ir į aikštę žengę keitimai – jie suteikė komandai impulso ir parodė, kad gali ją užvesti“, – sakė M.Probierzas.

Kalbėdamas apie varžovus, treneris išskyrė Lietuvos rinktinės žaidėjų ūgį.

„Dar prieš rungtynes žinojome, kad Lietuvos komandoje daug aukštų žaidėjų. Jų vidurio gynėjai retai palikdavo baudos aikštelės zoną, todėl norėjome kamuolį atitraukti nuo galinės linijos, bet mums tai nesisekė. Kartais žaidėme per daug mandrai, o giliai išsidėsčiusi varžovų komanda apsunkino vertikalius perdavimus. Labiausiai man trūko smūgių iš toli – jie būtų privertę varžovus išeiti toliau nuo savo vartų. Tokiose rungtynėse reikia kantrybės, ir pagarba Robertui Lewandowskiui, kad pelnė įvartį. Buvo aišku, kad ir varžovai turės progų. Laimei, puikiai tą epizodą sužaidė Lukaszas Skorupski.“

Treneris pakomentavo ir epizodą po R.Lewandowskio įvarčio, kai puolėjas griebėsi už kojos.

👀😳 Lewandowski parece tener molestias. pic.twitter.com/38mhn7Ev7x — Víctor Llebaría Escutia (@victor_llebaria) March 21, 2025

„Robertas turėjo nedidelę traumą, bet nieko rimto. Jis su ja kovoja jau kurį laiką, bet atvyksta į rinktinę ir žaidžia. Daro viską, kad kažką duotų šiai komandai“, – aiškino M.Probierzas.

Treneris taip pat perdavė žinutę savo žaidėjams.

„Tie žaidėjai, kurie dabar yra rinktinėje, turi prisiimti už ją atsakomybę. Kartais prieš Lietuvą žaidėme per daug smulkmeniškai, ieškojome gražių kombinacijų, užuot žaidę paprasčiau“, – pridūrė M.Probierzas.

Rungtynių metu tribūnose pasigirdo skanduotė „Polska grač, k***a mač“, raginantis lenkus pradėti žaisti futbolą, o kai kurie apžvalgininkai ėmė raginti M.Probierzą trauktis iš pareigų.

„Po rungtynių su Lietuva viena aišku: M.Probierzas veltui iššvaistė pusantrų metų. Problema ne ta, kad Lietuva buvo stipri varžovė – problema ta, kad Lenkija vis dar nežino, kaip žaisti“, – po mačo „Sport.pl“ portale rašė žurnalistas Michalas Kiedrowskis.

Pergalė prieš Lietuvą M.Probierzui buvo svarbi dėl vienos priežasties – jis tapo pirmuoju Lenkijos rinktinės treneriu per pastaruosius 20 metų, kuris laimėjo pirmąsias pasaulio čempionato atrankos rungtynes. Paskutinį kartą tai pavyko 2004 m. rugsėjo 4-ą dieną pavyko padaryti Pawelui Janasui.