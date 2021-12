Po „Real“ stebuklo CSKA vairininko priekaištai auklėtiniams: „Real“ bėdos neturėjo mūsų paveikti“

Prieš mačą veikiausiai nedaug kas tikėjo Ispanijos klubo pergale, kadangi ekipoje žaidė vos penki pagrindiniai žaidėjai, o rotacijoje buvo vos devyni krepšininkai.

Vieni žaidėjai nežaidė dėl koronaviruso, kiti gi dėl traumų. Ant suoliuko buvo galima išvysti tris jaunuolius, kuriems vakarykštis mačas apskritai buvo debiutas Eurolygoje. Keli iš jų nebuvo net pilnamečiai.

Auklėtiniams nevadovavo ir vyriausiasis Madrido ekipos treneris Pablo Laso, kuris taip pat laiką leidžia izoliacijoje.

Madrido ekipa gerai pradėjo susitikimą, tačiau mačui įsibėgėjant CSKA pasivijo ir galiausiai pirmavo. Vis dėlto paskui „Real“ atkuto ir jau jie vėl buvo priekyje. Prieš lemiamą ketvirtį „Real“ turėjo tik vieno taško persvarą.

Tačiau per likusias minutes sugebėjo atsilaikyti nuo CSKA atakų ir itin solidžiai gindamiesi išplėšti labai netikėtą pergalę.

„Šis sportas turi daug nerašytų taisyklių, o vienintelė nerašyta taisyklė kiekvienoje komandinėje sporto šakoje yra kovoti ir sunkiai dirbti, tad visko nutinka. Kaip sakiau interviu prieš rungtynes, nuoširdžiai užjaučiu Madrido „Real“ dėl situacijos komandoje, tačiau tai neturėjo paveikti mūsų.

Prastai pradėjome rungtynes, padarėme klaidą, kai leidome jiems įsižaisti, pajusti ritmą. Nors laimėjome kovą „po lenta“, bet neatlikome daug metimų, kai kuriuose situacijuose prarasdavome kamuolius.

Kalbant apie strategiją, geriau kalbėčiau apie norą, poleikį ir troškimą laimėti. Sveikinu „Real“, Klavžaras ir Garuba sužaidė puikias rungtynes, įsiminkime geriau šiuos vardus“, – po rungtynių sakė CSKA strategas Dimitris Itoudis.

Tuo tarpu P. Laso mače pavadavęs asistentas Mateo Chusas tikino, kad didžiuojasi komanda.

„Mes jautėme pakylėjimą pabaigoje. Žinojome, kad bus labai sunku laimėti, nes savaitė buvo labai labai keista. Labai didžiuojuosi savo žaidėjais, tai yra nuostabu kaip jie kovėsi iki pat pabaigos ir ką jie padarė. Mūsų fanai irgi su mumis buvo iki pabaigos.

Jie (jaunieji žaidėjai, – aut. past.) žino, kad turi būti naudingi komandai, eiti į aikštę ir kovoti. Jie darė tai, ką galėjo daryti geriausiai, žaidė su užsivedimu, prasiženginėjo kada reikėjo ir žaidė labai protingai, atidavė visą širdį.

Mes puikiai dirbame su jaunaisiais žaidėjais ir tai yra nuostabu visam klubui“, – kalbėjo treneris.

