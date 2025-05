Po pralaimėjimo translytei varžovei – iškalbingas sportininkės poelgis

16-metė Reese Hogan šeštadienį užėmė antrąją vietą CIF varžybų finale, nors pasiekė asmeninį rekordą – 37 pėdos ir 2 coliai (apie 11,33 metro), tai taip pat buvo ir geriausias rezultatas sportininkės vidurinės mokyklos istorijoje.

Pirmąją vietą užėmė „Jurupa Valley“ mokyklos translytė sportininkė Ab Hernandez – ji iškovojo titulus tiek merginų šuolio į tolį, tiek trišuolio rungtyse ir kartu su varžovėmis pozavo nuotraukoms ant podiumo.

Tačiau kai sportininkės nulipo nuo pakylos, R. Hogan pasinaudojo momentu, užlipo ant pirmosios vietos laiptelio, nusišypsojo ir išdidžiai pozavo nuotraukai, taip parodydama, jog pirmoji vieta priklauso jai.

Toks veiksmas sulaukė buvusios NCAA plaukikės ir konservatyvios influencerės Riley Gaines pagyrų – ji merginą pavadino „tikrąja“ trigubo šuolio čempione.

„Kai vaikinas nulipo nuo podiumo, ji užėmė savo teisėtą čempionės vietą. Minia sprogo plojimais. Taip ir reikia. Sveikinimai Reese Hogan – TIKRAI čempionei!!!“ – rašė R. Gaines socialiniame tinkle X.

When the boy got off the podium, she assumed her rightful spot as champion. The crowd erupts with applause.



THIS is the way.



Congrats to Reese Hogan, the REAL champ!!! https://t.co/KiEm2yV2YY pic.twitter.com/hqGdikES29