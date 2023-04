Po patirtų traumų JAV sportininkė ragina drausti translyčiams varžytis kartu su moterimis

Incidentas varžybų metu nutiko praėjusių metų lapkritį rungtynėse tarp dviejų JAV mokyklų. Viename iš epizodų varžovų gretose buvęs translytis sportininkas stipriai smūgiujant kamuolį šiuo pataikė P. McNabb į galvą taip, kad ji prarado sąmonę.

Jai buvo nustatytas stiprus smegenų sumušimas bei kaklo patempimas.

Watch the clip of Payton McNabb getting spiked in the face by a male competing with the women. Then watch her testimony she gave today for the first time publicly. I was honored to stand alongside her in NC to continue the fight to protect women's sports. pic.twitter.com/mvJmwprkaX