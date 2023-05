Po muštynių Argentinos derbyje prokurorai pradėjo tyrimą dėl trijų žaidėjų

Kai dviejų populiariausių Argentinos komandų „Superclasico“ mačas baigėsi be įvarčių, teisėjas paskyrė „River“ baudinį, kurį Miguelis Angelas Borja realizavo ir užtikrino lygos lyderių pergalę, o čempionų titulą ginanti „Boca“ liko 13-oje turnyrinės lentelės vietoje.

A. Palavecino šventė įvartį „Boca“ žaidėjų akivaizdoje, dėl to kilo muštynės, dėl kurių rungtynės buvo sustabdytos 16 minučių, įsikišo stadiono policija, o po jų iš aikštės buvo pašalinti po tris žaidėjus ir „Boca“ treneris Jorge Almironas.

Buenos Airių masinių renginių prokuratūra pateikė kaltinimus A. Palavecino ir L. Vazquezui dėl riaušių kurstymo, o M. Rojo – dėl įžengimo į aikštę be leidimo, nes buvęs „Manchester United“ gynėjas dėl traumos rungtynėse nedalyvavo.

