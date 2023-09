Po liaupsių – pašaipos: FIBA socialiniuose tinkluose įgėlė Lietuvos rinktinei

Negana to, skaudų pralaimėjimą paaštrino ir FIBA socialiniuose tinkluose paskelbtas memas.

Po Lietuvos pergalės prieš Jungtines Amerikos Valstijas viešoji erdvė ūžė nuo pagyrų mūsiškiams, tačiau dabar FIBA atkreipė dėmesį į kardinalų komandos veido pokytį.

Tarptautinės krepšinio federacijos atstovai pabrėžė, kad lietuviai prieš JAV rinktinę atrodė galingai, tačiau prieš Serbiją pasirodė menki.

„Kartais tiesiog nelabai ką gali padaryti“, – rašė FIBA.

Sometimes, there's just not much you can do. 🤷‍♂️#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/SLN7nC9DWt

