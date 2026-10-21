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Po košmariško sezono starto Wembanyama pripažino savo klaidas

2026-10-21 08:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-21 08:42
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San Antonijaus „Spurs“ žvaigždė Victoras Wembanyama po nesėkmingo NBA sezono starto pripažino, kad aikštėje pernelyg daug galvojo ir prarado sau įprastą žaidimo laisvę.

Wembanyama | Scanpix nuotr.

San Antonijaus „Spurs“ žvaigždė Victoras Wembanyama po nesėkmingo NBA sezono starto pripažino, kad aikštėje pernelyg daug galvojo ir prarado sau įprastą žaidimo laisvę.

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Prancūzo atstovaujama ekipa pirmosiose sezono rungtynėse 104:116 nusileido Oklahomos „Thunder“ krepšininkams.

V. Wembanyama per 34 minutes pelnė 12 taškų, atkovojo 13 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir blokavo net 6 metimus.Vis dėlto puolime 22-ejų prancūzui sekėsi itin sunkiai. Jis pataikė vos 1 metimą iš 13, o visi keturi tritaškiai skriejo pro šalį.

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Tai prasčiausias V. Wembanyamos karjeros NBA pataikymo procentas.

„Turiu grįžti prie tokio krepšinio, kokį mėgstu žaisti. Tai, ką šiandien demonstravau, nėra mano mėgstamas krepšinisNeturiu jokios priežasties dvejoti ar nebūti savimi. Man viskas labai paprasta – gerai žaidžiu tada, kai mėgaujuosi krepšiniu“, – po rungtynių kalbėjo V. Wembanyama.

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Prancūzas pripažino, kad netaiklūs metimai rungtynių pradžioje paveikė jo pasitikėjimą savimi.

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„Nepataikiau daug metimų, kuriuos paprastai realizuoju. Po to prie tokių metimų nebegrįžau. Pradėjau dvejoti ir galbūt pernelyg daug galvoti. Iš tikrųjų man reikia tiesiog atsipalaiduoti. Neturiu daryti daugiau, turiu mažiau galvoti“, – aiškino „Spurs“ lyderis.

V. Wembanyamos pataikymo procentas siekė vos 7,7 proc. Tai prasčiausias pasirodymas pirmosiose sezono rungtynėse tarp visų žaidėjų, kurie praėjusį sezoną buvo išrinkti į simbolinį pirmąjį NBA penketą.

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Praėjusį sezoną prancūzas vidutiniškai pelnė po 25 taškus, atkovojo 11,5 kamuolio ir blokavo 3,1 metimo, realizuodamas 51,2 proc. metimų iš žaidimo.

Vis dėlto „Spurs“ vyriausiasis treneris Mitchas Johnsonas atsisakė dėl pralaimėjimo kaltinti savo lyderį.

„Ne, manau, kad visiems sekėsi panašiai sunkiai. Suprantu, kad jo pataikymo procentas labiausiai krenta į akis, tačiau prie šio pralaimėjimo prisidėjome visi“, – teigė M. Johnsonas.

Tai buvo pirmoji komandų akistata po praėjusio sezono Vakarų konferencijos finalo, kuriame „Spurs“ per septynerias rungtynes eliminavo Oklahomos ekipą.

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