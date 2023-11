Po kontraversiško PSG baudinio Čempionų lygoje nuobaudos sulaukė VAR teisėjų brigada

Rungtynėse tarp PSG ir „Newcastle“ jau pačioje pridėto laiko pabaigoje VAR brigada rekomendavo teisėjui skirti vienuolikos metrų baudinį.

Toks sprendimas sukėlė daug nepasitenkinimo dėl taisyklių traktavimo, kadangi rungtynes analizavusių ekspertų nuomone ranka buvo natūralioje padėtyje, o kamuolys į ją atsimušė po kontakto su žaidėju kūnu.

Panašu, jog tokį sprendimą priėmę VAR atstovai neliks nenubausti. Jie šiandien turėjo dirbti rungtynėse tarp „Real Sociedad“ ir „RB Salzburg“ komandų, tačiau jie buvo nušalinti nuo darbo šioje akistatoje.

Į „Newcastle“ vartus skirtas vienuolikos metrų baudinys leido PSG išplėšti lygiąsias 1:1 ir išlaikyti kontrolę savo rankose kovoje dėl patekimo į kitą etapą.

The ball came off Tino Livramento's chest before hitting his hand.



A penalty decision that could mean the end of Newcastle's Champions League dream. pic.twitter.com/Z3NHBHbouI