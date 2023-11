Čempionų lyga: paskutinę minutę išsigelbėjęs PSG ir sunki „Man City“ pergalė

G grupėje besivaržanti „Manchester City“ mačą pradėjo ne ta gaida, kuria norėtųsi. Kol kas be klaidų žengiantis Anglijos klubas jau pirmajame kėlinyje nesustabdė varžovų net du kartus.

Pirmąjį įvartį Loisas Openda pelnė 13-ąją minutę, o dar labiau į priekį „RB Leipzig“ futbolininkas patraukė ir 33-ąją minutę. Visgi po ilgosios pertraukos sugrįžusi Mančesterio ekipa ėmėsi taisyti padėtį.

54-ą minutę Erlingas Haalandas taikliai pasiuntė kamuolį į varžovų vartus ir priartino savo klubą prie varžovų. Šiuo įvarčiu jis taip pat pasiekė svarbią žymą tapdamas futbolininku, kuris greičiausiai UEFA Čempionų lygoje pelnė 40 įvarčių. Tai jam padaryti prireikė tik 35 mačų. Taip pat jis tapo ir jauniausiu futbolininku įmušusiu tiek įvarčių.

Erling Haaland becomes the youngest ever player to reach 40 #UCL goals 🔥



