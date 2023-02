Po KMT titulo – šaltkrėtis Eurolygoje: „Žalgiris“ sumindytas Madride

Kauniečių beviltiškumą šiame mače geriausiai atspindi komandų naudingumo balai – „Real“ jų surinko 129, o „Žalgiris“ – vos 57.

Pralaimėjimas 27 taškų persvara kauniečiams yra didžiausias šiame sezone.

Pirmasis kėlinys nieko blogo nežadėjo – pakiliai žaidę žalgiriečiai, daugiausiai Igno Brazdeikio ir Tomo Dimšos pastangomis, po 10 min. pirmavo 24:22.,

Visgi antrajame kėlinyje Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) titulą praėjusį sekmadienį iškovojusius žalgiriečius ištiko stabas. Antrąjį kėlinį kauniečiai pralaimėjo net 14:31 ir ilsėtis į rūbinę išėjo atsilikdami 38:53.

Ypatingai nesėkmingai susiklostė pati antrojo kėlinio pabaiga. Likus 3 sekundėms „Žalgiris“ prarado kamuolį, o Gabrielis Decas spėjo persivaryti kamuolį per pusę aikštės ir pelnyti du taškus su pražanga. Maža to, metant baudos metimą ant lanko šokinėjusį kamuolį pamušęs žalgirietis taip „Real“ pranašumą padidino dar vienu tašku. Iš viso „karališkasis“ klubas per 3 sekundes sugebėjo pelnyti net 4 taškus.

Deja, situacija po pertraukos toliau sistemingai blogėjo – vienu metu komandas skyrė net 27 taškai. Arnas Butkevičius paskutinę kėlinio sekundę smeigė tritaškį, po kurio „Real“ tebepirmavo 76:52.

Ketvirtasis kėlinys tebuvo formalumas, o rungtynių dėl traumos nebaigė Dovydas Giedraitis.

Kitas rungtynes „Žalgiris“ taip pat žais išvykoje – kovo 2 d., ketvirtadienį, kauniečiai Katalonijoje susitiks su Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama „Barcelona“.

„Žalgiriui“ Eurolygos reguliariajame sezone dar liko sužaisti 9 rungtynes.

K. Maksvyčio paskaičiavimais, norint patekti į Eurolygos atkrintamąsias, „Žalgiriui“ reikia iškovoti dar bent 5 pergales.

„Real“: Džananas Musa 17 (5 atk. kam.), Walteris Tavaresas 16, Gabrielis Deckas ir Nigelas Williamsas-Gossas – po 12, Vincentas Poirier 11 (8 atk. kam.).

„Žalgiris“: Ignas Brazdeikis 16 (4 atk. kam., 5 kld.), Arnas Butkevičius, Lukas Lekavičius ir Isaiah Tayloras – po 8, Rolandas Šmitas 7, Tomas Dimša 6.