Po keitimo pasirodęs Lionelis Messi užtruko vos 2 minutes, kad pelnytų įvartį

Šeštadienio vakarą jis pelnė pergalingą įvartį, o „Inter“ 2:1 įveikė „Union“ ir tai leido pakilti į pirmą vietą MLS Rytų konferencijoje.

L. Messi sugrįžo į sudėtį ir pasižymėjo praėjus mažiau nei dviem minutėms po to, kai į aikštę žengė antrajame kėlinyje. Aštuoniskart „Ballon d’Or“ laimėtojas dešinėje baudos aikštelės pusėje priėmė perdavimą iš Luiso Suarezo, atliko staigų judesį ir smūgiu dešine koja pasiuntė kamuolį į vartus tarp dviejų Filadelfijos gynėjų, o rezultatas tapo 2:0 Majamio klubo naudai.

Tai buvo antrasis L. Messi įvartis per trejas šio MLS sezono rungtynes.

🚨Watch: Lionel Messi’s run, control, dribble, and finish to beat the goalkeeper from that angle! 🔥🐐



Only he could make it look so easy! pic.twitter.com/v1U2EnUu2k