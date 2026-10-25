Po įspūdingos pergalės Jokičius pratrūko: „Tokie sirgaliai čia nepageidaujami“

Serbo vedama ekipa namuose po pratęsimo 141:135 palaužė Naujojo Orleano „Pelicans“ krepšininkus, nors vienu metu atsiliko net 23 taškų skirtumu.
Pirmoji rungtynių pusė šeimininkams susiklostė itin nesėkmingai. Į ilgąją pertrauką „Nuggets“ išėjo atsilikdami 57:73, o dalis arenoje susirinkusių sirgalių savo nepasitenkinimą išreiškė švilpimu.
Toks žiūrovų elgesys itin nepatiko N. Jokičiui, kuris po rungtynių spaudos konferencijoje išsakė griežtą poziciją.
„Mus nušvilpė jau per pirmąsias namų rungtynes. Manau, kad tie sirgaliai, kurie mus nušvilpė, daugiau gali ir nebeateiti. Jeigu sekate mūsų komandą, žinote, kad mes niekada nepasiduodame ir esame atsitiesę iš gerokai sudėtingesnių situacijų. Jeigu manęs paklaustumėte, tokie sirgaliai čia daugiau nepageidaujami“, – pareiškė N. Jokičius.
Nepaisant nesėkmingos rungtynių pradžios, Denverio klubas sugebėjo panaikinti didžiulį deficitą ir išplėšti pratęsimą.
Jame N. Jokičius pelnė 8 iš savo 35 taškų ir padėjo komandai pasiekti pergalę.
Serbas rungtynes baigė surinkęs trigubą dublį – 35 taškus, 15 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų.
Tai buvo jau 199-asis N. Jokičiaus trigubas dublis NBA reguliariajame sezone. Pagal šį rodiklį jis nusileidžia tik karjerą baigusiam Russellui Westbrookui, kuris tokių pasirodymų užfiksavo 209.
Kalbėdamas apie nesėkmingą rungtynių pradžią, „Nuggets“ lyderis pripažino, kad komandai kurį laiką trūko tinkamos energijos.
„Tiesiog niekas nesisekė. Varžovai pataikė savo metimus, o mes – ne. Aikštėje tvyrojo bloga energija. Kartais reikia kelių minučių, kad iš tokios būsenos išsikapstytum“, – aiškino N. Jokičius.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.