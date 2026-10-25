Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Po įspūdingos pergalės Jokičius pratrūko: „Tokie sirgaliai čia nepageidaujami“

2026-10-25 09:32 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-25 09:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Denverio „Nuggets“ lyderis Nikola Jokičius po dramatiškos pergalės NBA reguliariajame sezone negailėjo kritikos savo komandos sirgaliams.

Jokičius | Scanpix nuotr.

Denverio „Nuggets“ lyderis Nikola Jokičius po dramatiškos pergalės NBA reguliariajame sezone negailėjo kritikos savo komandos sirgaliams.

REKLAMA
0

Serbo vedama ekipa namuose po pratęsimo 141:135 palaužė Naujojo Orleano „Pelicans“ krepšininkus, nors vienu metu atsiliko net 23 taškų skirtumu.

Pirmoji rungtynių pusė šeimininkams susiklostė itin nesėkmingai. Į ilgąją pertrauką „Nuggets“ išėjo atsilikdami 57:73, o dalis arenoje susirinkusių sirgalių savo nepasitenkinimą išreiškė švilpimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Toks žiūrovų elgesys itin nepatiko N. Jokičiui, kuris po rungtynių spaudos konferencijoje išsakė griežtą poziciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Mus nušvilpė jau per pirmąsias namų rungtynes. Manau, kad tie sirgaliai, kurie mus nušvilpė, daugiau gali ir nebeateiti. Jeigu sekate mūsų komandą, žinote, kad mes niekada nepasiduodame ir esame atsitiesę iš gerokai sudėtingesnių situacijų. Jeigu manęs paklaustumėte, tokie sirgaliai čia daugiau nepageidaujami“, – pareiškė N. Jokičius.

REKLAMA

Nepaisant nesėkmingos rungtynių pradžios, Denverio klubas sugebėjo panaikinti didžiulį deficitą ir išplėšti pratęsimą.

Jame N. Jokičius pelnė 8 iš savo 35 taškų ir padėjo komandai pasiekti pergalę.

Serbas rungtynes baigė surinkęs trigubą dublį – 35 taškus, 15 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų.

Tai buvo jau 199-asis N. Jokičiaus trigubas dublis NBA reguliariajame sezone. Pagal šį rodiklį jis nusileidžia tik karjerą baigusiam Russellui Westbrookui, kuris tokių pasirodymų užfiksavo 209.

REKLAMA
REKLAMA

Kalbėdamas apie nesėkmingą rungtynių pradžią, „Nuggets“ lyderis pripažino, kad komandai kurį laiką trūko tinkamos energijos.

„Tiesiog niekas nesisekė. Varžovai pataikė savo metimus, o mes – ne. Aikštėje tvyrojo bloga energija. Kartais reikia kelių minučių, kad iš tokios būsenos išsikapstytum“, – aiškino N. Jokičius.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų