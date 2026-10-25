Iš 23 taškų duobės išlipusi „Nuggets“ triumfavo po pratęsimo

Nikolos Jokičiaus ir Jamalo Murray vedami šeimininkai panaikino net 23 taškų deficitą ir namuose 141:135 palaužė Naujojo Orleano „Pelicans“ krepšininkus.
Nugalėtojų gretose siautėjo J. Murray, pelnęs 42 taškus.
Tuo metu N. Jokičius surinko trigubą dublį – 35 taškus, 15 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų. Serbas net 8 taškus pelnė per pratęsimą.
Tai buvo jau 199-asis N. Jokičiaus trigubas dublis NBA reguliariajame sezone. Pagal šį rodiklį jis nusileidžia tik karjerą baigusiam Russellui Westbrookui, kuris tokių pasirodymų užfiksavo 209.
Svariai prie pergalės prisidėjo ir naujokas Trevonas Brazile'as. Pirmosiose namų rungtynėse jis surinko 17 taškų, iš kurių 7 pelnė per pratęsimą.
Likus 1 minutei ir 25 sekundėms iki papildomo laiko pabaigos T. Brazile'as pataikė svarbų tritaškį iš aikštės kampo ir padidino „Nuggets“ pranašumą iki 133:129.
Rungtynių pradžioje aikštėje dominavo „Pelicans“ krepšininkai, kurie pirmoje susitikimo pusėje atakavo net 65,9 proc. taiklumu ir vienu metu pirmavo 23 taškų skirtumu.
Denverio klubas sugebėjo sumažinti atsilikimą iki 16 taškų, tačiau prieš lemiamą ketvirtį svečiai vis dar turėjo solidų 19 taškų pranašumą.Trečiajame kėlinyje N. Jokičius ir J. Murray kartu pelnė 22 iš 32 komandos taškų, tačiau to nepakako, kad „Nuggets“ priartėtų prie varžovų.
Vis dėlto ketvirtajame kėlinyje šeimininkai surengė įspūdingą sugrįžimą.
J. Murray ir N. Jokičius pataikė svarbius tritaškius, Aaronas Gordonas pasižymėjo dėjimu, o likus 17 sekundžių Denverio klubas turėjo galimybę persverti rezultatą.
J. Murray stojo mesti trijų baudų metimų, tačiau realizavo tik du ir išlygino rezultatą.
Pratęsime iniciatyvą perėmė „Nuggets“, kurių lyderiai užtikrino dramatišką pergalę.
„Pelicans“ gretose rezultatyviausiai žaidė Trey Murphy III, pelnęs 26 taškus. Dejounte Murray pridėjo 22, o Derikas Queenas ir Zionas Williamsonas surinko po 17 taškų.
Tuo metu „Nuggets“ pergalę pasiekė nepaisant išretėjusios sudėties. Dėl čiurnos traumos nežaidė Camas Johnsonas, riešo traumą gydosi Alpha Diallo, o komandai vis dar negali padėti Julianas Strawtheris ir Spenceris Jonesas.
Artimiausias rungtynes „Nuggets“ pirmadienį namuose žais su „Golden State Warriors“, o trečiadienį išvykoje dar kartą susitiks su „Pelicans“.
„Nuggets“: Jamalas Murray 42 (4/9 dvit., 8/16 trit., 6 rez. perd.), Nikola Jokičius 35 (9/13 dvit., 3/10 trit., 15 atk. kam., 10 rez. perd., 6 kld.), Trevonas Brazile 17 (3/7 trit., 9 atk. kam.), Christianas Braunas 15 (7/8 dvit., 8 atk. kam.), DeMaras DeRozanas 12 (4/8 dvit.), Aaronas Gordonas 7 (1/6 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Marvinas Bagley 5 (4 atk. kam.), Camas Whitmore 4, Bryce Hopkinsas ir Tyus Jonesas po 2.
„Pelicans“: Trey Murphy 26 (6/9 dvit., 4/8 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Dejounte Murray 22 (8/12 dvit., 1/6 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.), Zionas Williamsonas (7/10 dvit.) ir Derikas Queenas (6/9 dvit., 8 atk. kam.) po 17, Saddiq Bey 14 (2/7 trit., 4 atk. kam.), Jeremiahas Fearsas 10 (4/10 dvit., 6 atk. kam.), DeAndre Jordanas (9 atk. kam.) ir Bennedictas Mathurinas (1/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 9, Jordanas Poole 6 (2/5 trit., 7 rez. perd.), Karlo Matkovičius 3, Herbertas Jonesas 2.
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