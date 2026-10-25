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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Be dviejų lyderių likusią „Mavericks“ pranoko pirmąją pergalę pasiekusi „Spurs“

2026-10-25 09:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 09:15
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Pirmąją pergalę naujajame NBA sezone iškovojo San Antonijaus „Spurs“ (1/2) ekipa.Mitcho Johnsono auklėtiniai išvykoje 122:106 įveikė be dviejų lyderių žaidusius Dalaso „Mavericks“ (1/2) krepšininkus.

Wembanyama | Scanpix nuotr.

Pirmąją pergalę naujajame NBA sezone iškovojo San Antonijaus „Spurs“ (1/2) ekipa.Mitcho Johnsono auklėtiniai išvykoje 122:106 įveikė be dviejų lyderių žaidusius Dalaso „Mavericks“ (1/2) krepšininkus.

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Nugalėtojus į priekį vedė Victoras Wembanyama, kuris pelnė 23 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir blokavo 4 metimus. Dylanas Harperis pridėjo 22 taškus, o De'Aaronas Foxas ir Stephonas Castle'as surinko po 19.

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„Spurs“ išvengė trečiojo pralaimėjimo iš eilės. Paskutinį kartą San Antonijaus klubas sezoną trimis nesėkmėmis pradėjo 2008–2009 metais.

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Dalaso ekipa šiame susitikime vertėsi be Cooperio Flaggo ir Kyrie Irvingo.

Praėjusio sezono geriausias NBA naujokas C. Flaggas penktadienį rungtynėse su Indianos „Pacers“ patyrė peties traumą. Jo sveikatos būklė iš naujo bus įvertinta kitą savaitę.

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Tuo metu K. Irvingas praleido antrąsias komandos rungtynes per dvi dienas. Devynis kartus į NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynes išrinktas gynėjas šį sezoną sugrįžo po 19 mėnesių pertraukos, kurią lėmė kryžminių kelio raiščių plyšimas.

Be lyderių žaidusios „Mavericks“ gretose rezultatyviausias buvo nuo suolo pakilęs naujokas Sergio de Larrea. Jis pelnė 21 tašką ir pataikė 3 tritaškius iš 4.

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Dalaso starto penketo žaidėjai kartu surinko vos 50 taškų. Rezultatyviausias tarp jų buvo P.J. Washingtonas, pelnęs 12 taškų.

„Spurs“ trečiajame kėlinyje turėjo 14 taškų pranašumą, tačiau šeimininkai sugebėjo panaikinti atsilikimą ir sugrąžinti intrigą. Vis dėlto ketvirtojo kėlinio pradžioje San Antonijaus klubas surengė spurtą 17:5 ir vėl atitrūko.

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Lemiamą ketvirtį svečiai laimėjo 30:17, o rungtynių pabaigoje Dalaso arenoje vis garsiau girdėjosi „Spurs“ sirgaliai.

V. Wembanyama susitikimą pradėjo vangiai ir iki antrojo kėlinio vidurio buvo pelnęs vos vieną tašką. Tuomet prancūzas per dvi minutes atliko du įspūdingus dėjimus po komandos draugų perdavimų ir pirmąją rungtynių pusę užbaigė turėdamas 12 taškų.

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Vienu svarbiausių „Spurs“ pergalės veiksnių tapo kova dėl atšokusių kamuolių puolime. Svečiai atkovojo 15 kamuolių po netaiklių savo metimų ir antraisiais šansais pelnė 25 taškus, kai „Mavericks“ tokiu būdu surinko vos 10.

Įdomu tai, kad pirmoje rungtynių pusėje Dalaso klubas net 46 taškus pelnė iš baudos aikštelės. Tai – komandos rekordas per vieną rungtynių pusę nuo 1997–1998 metų sezono, kai pradėta išsamiai registruoti rungtynių eigą.

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Artimiausias rungtynes „Spurs“ antradienį namuose žais su Sakramento „Kings“, o „Mavericks“ pirmadienį išvykoje susitiks su Majamio „Heat“.

„Mavericks“: Sergio de Larrea 21 (6/11 dvit., 3/4 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Danielius Gaffordas (6/9 dvit., 9 atk. kam.), P.J. Washingtonas (6/9 dvit., 4 atk. kam.) ir Marcusas Sasseris (2/5 trit., 5 rez. perd.) po 12, Zaccharie Risacheris 11 (3/5 dvit., 4 atk. kam.), Naji Marshallas 10 (3/7 dvit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.), Morezas Johnsonas 6, Maxas Christie (1/5 trit., 5 atk. kam.), Tobi Lawalas ir Jettas Howardas po 5, Moussa Cisse 4 (4 atk. kam.), Walteris Claytonas 3 (5 rez. perd.).

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„Spurs“: Victoras Wembanyama 23 (7/12 dvit., 2/6 trit., 7 atk. kam., 4 blk.), Dylanas Harperis 22 (6/10 dvit., 3/8 trit., 5 atk. kam.), De'Aaronas Foxas (4/7 dvit., 2/4 trit., 9 rez. perd.) ir Stephonas Castle (5/10 dvit., 3/8 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd.) po 19, Julianas Champagnie 12 (3/7 trit., 5 atk. kam.), Devinas Vassellas 11 (4/6 dvit., 1/4 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Keldonas Johnsonas 7 (3/5 dvit., 6 atk. kam.), Carteris Bryantas 4, Ja'Kobi Gillespie 3, Tarris Reedas 2.

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