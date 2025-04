Po dviejų pralaimėjimų atsitiesęs Tszyu ketvirtajame raunde privertė Spencerio kampą mesti rankšluostį

Po paskutinių pralaimėjimų, šį kartą atsargus T. Tszyu pirmajame raunde atliko vos kelis smūgius. Antrajame raunde jis pataikė taiklų kairės rankos smūgį, o trečiajame – pasižymėjo galinga kombinacija, privertusia amerikietį trauktis atgal. Viskas baigėsi ketvirtajame raunde, kai ilgą laiką į varžovą vieną po kito smūgius leidęs T. Tszyu privertė J. Spencerio kampą išmesti rankšluostį, o teisėją – nutraukti kovą.

