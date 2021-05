Po dramos pusfinalyje Lietuvą paminėjęs Atamanas kalbėjo ir apie sėkmę, Itoudis didžiavosi auklėtiniais

Po rungtynių „Anadolu Efes“ strategas Erginas Atamanas nekėlė abejonių savo auklėtiniais. Jis buvo patenkintas pirmaisiais trimis kėliniais bei prieš finalą buvo nusiteikęs pozityviai.

„Manau, kad tris pirmuosius kėlinius žaidėme sau įprastą tobulą, NBA tipo krepšinį. Micičius buvo puikus, radome Šanli, Beaubois ir Simoną laisviems metimams, viskas klostėsi gerai. Vėliau CSKA pakeitė savo žaidimą ir turėjome problemų stabdydami Willą Clyburną. Mes pavargome, pradėjome klysti, nuo suolo pakilę žaidėjai taip pat klydo, lemiamu metu nebuvome užtikrinti, bet radome būdą laimėti, lydėjo ir šiek tiek sėkmės. Manau, kad finale klaidų nekartosime, būsime geriau pasirengę psichologiškai“, – teigė strategas.

Specialistas pripažino, kad lemiamus metimus atlikusio Shane‘o Larkino pasirodymas neatitiko jo galimybių ribų, tačiau tikėjimą gynėju išlaikė.

„Šiandien nebuvo Shane‘o Larkino diena. Micičius ir Beaubois žaidė puikiai, o tokiai žvaigždei kaip Larkinas nėra lengva daug laiko praleisti ant suolo. Bandžiau laikyti jį aikštėje, bet mačiau, kad psichologiškai jam yra prasta diena, todėl rungtynes norėjau užbaigti su pagrindiniu duetu, bet Micičiaus penktoji pražanga lėmė, kad teko išleisti Larkiną. Niekada negali išsiversti vienu ar dviem žaidėjais. Jis yra vienas geriausių Eurolygos žaidėjų ir tikiu, kad finale bus geresnis, nors šį sezoną turėjo fizinių problemų“, – tikino turkas.

„Anadolu Efes“ strategas sušvelnino toną ir dėl pagrindinės savo kritikos Eurolygai prieš finalo ketvertą, tuomet teigęs, kad sprendimas žaisti be gerbėjų yra itin prastas, pateikdamas ir Lietuvos pavyzdį.

„Žvaigždės, tokie žaidėjai kaip Larkinas, mėgsta žaisti su gerbėjais. Vakar matėte Europos taurės finalą, 15 tūkstančių gerbėjų. Žinoma, krepšinis tai būtų sudėtingiau, bet tikiu, kad buvo galima užpildyti bent ketvirtį arenos, kaip pradedama daryti Ispanijoje, Rusijoje, Lietuvoje ir NBA. Žaidėjams nėra lengva, bet atmosfera šiandien buvo gera, puikus šou arenoje“, – dėstė E.Atamanas.

Strategas nesirinko varžovų finale.

„Milano komanda yra pavojinga, jie žaidžia kaip mes, turi du labai patyrusius gynėjus ir yra orientuoti į puolimą. „Barcelona“ yra fiziškesnė su tokiais žaidėjais kaip Mirotičius, Gasolis, Hanga ar Calathesas. Nežinau, kuri komanda mums būtų patogesnė, žaisime su tais, kurie bus to verti ir žais geriau šį vakarą“, – tikino specialistas.

Tuo tarpu Maskvos CSKA specialistas Dimitris Itoudis neslėpė kartėlio dėl pralaimėjimo, tačiau džiaugėsi savo auklėtinių parodytu charakteriu. Graikas pateikė ir nuoširdžią nuomonę dėl trečiosios vietos mačo.

„Būkime nuoširdūs, visos komandos susirenka kovoti dėl titulo, niekas nenori varžytis dėl trečiosios vietos, bet tokia yra Eurolygos sistema. Esame profesionalai, todėl žaisime, nors mūsų dar laukia Vieningosios lygos finalas, todėl galime būti kitokia rotacija“, – teigė strategas.

„Didžiuojuosi auklėtiniais. Prieš rungtynes sakiau, kad turime didžiuotis patekimu į finalo ketvertą. Tai nėra paprasta užduotis, dėl to reikia kovoti. Ypatingai šiais laikais, kai pasaulį sukaustė pandemija, o komandoje buvo ir daug traumų. Didžiuojamės, bet atvykome su priežastimi laimėti titulą. Kas sako priešingai tikrai meluoja. Pradėjome rungtynes blogai, varžovai už tai baudė, o mes kentėjome. Viskas galėjo pasisukti kitaip. Kai varžovai dominuoja tiek laiko, nėra lengva išmušti juos iš komforto zonos. Mes tai padarėme, bet galbūt per vėlai. Tikriausiai kur kas per vėlai. Didžiuojuosi, kad radome kelią sugrįžti į rungtynes““, – mintis dėstė D. Itoudis.

Tiek didysis, tiek mažasis Eurolygos finalai vyks sekmadienį.