Po Dominikos Banevič pergalės Portugalijoje – varžovių komplimentai

Portugalijoje viešėjusi Lietuvos breikerė Dominika Banevič – Bgirl Nicka šį kartą dalyvavo kviestinėse „7 to Smoke Top Styles“ formato merginų varžybose ir tapo jų nugalėtoja. Kaip jau įprasta, Bgirl Nickos šokis ir stilius sulaukė vienbalsio teisėjų palaikymo, komplimentų negailėjo netgi varžovės.

„7 to Smoke“ varžybų finale šoka aštuoni breikeriai. Vienas raundas paprastai trunka vieną minutę, o jo nugalėtojas gauna pirmąjį tašką, pasilieka aikštelėje ir laukia kito varžovo. Šio formato varžybos paprastai baigiasi, jeigu vienas šokėjas įveikia visus septynis savo varžovus arba surenka daugiausiai taškų per varžyboms skirtą laiką. Šį kartą „7 to Smoke Top Styles“ organizatoriai breikerius kvietė demonstruoti ir kitus gatvės šokio stilius – hiphopą, lokingą, popingą, hausą.

Žiūrovų dėmesio Portugalijoje sulaukė ir kitos įdomios varžybos: tik atskirų breiko elementų kovos – „Top Rock“, „Footwork“, „Power Move“. Vyko varžybos ne tik vienas prieš vieną, bet ir du prieš du, trys prieš tris, varžėsi komandos po penkis šokėjus, o abejingų neliko, prasidėjus „Bonnie&Clyde” bei „New to the Old” formatų kovoms.

Šiame turnyre pirmą kartą buvo surengtos ir Pasaulio sportinių šokių federacijos (WDSF) trys prieš tris pasaulio reitingo varžybos, iki šiol WDSF varžybose vykdavo tik individualios kovos. Čia vieną komandą turėjo sudaryti trys vienos valstybės breikeriai: suaugusieji – mergina ir vaikinas – bei jaunimo šokėjas ar šokėja iki 18 m. amžiaus.

Medalius ir pirmuosius šios kategorijos pasaulio reitingo taškus iškovojo Japonijos ir Ukrainos sportininkai. Japonijos A komanda, kurią sudarė Bgirl Ami, Bboy Shigekix ir Bboy Ra1on iškovojo auksą; Ukrainos komanda, atstovaujama Bgirl Stefani, Bboy Raptor ir Bboy Stimul, buvo antroji, o Japonijos B komanda, kurią sudarė Bgirl Ayumi, Bboy Hiro10 ir Bgirl Cocoa, puošėsi bronza.

Vienas iš pagrindinių varžybų Portugalijoje organizatorių, WDSF teisėjas Max Oliveira, neseniai viešėjęs Lietuvoje ir vedęs seminarus mūsų šalies breiko treneriams, po renginio Porto teigė, jog kitokių breiko formatų varžybos, kurios tampa ir WDSF varžybų dalimi, turėtų labai pagyvinti turnyrus bei motyvuoti breikerius jungtis į komandas, ieškoti naujų pasirodymo, išraiškos formų, o taip pat turėtų prisidėti prie breiko populiarumo visame pasaulyje.