Po 30 taškų Valančiūno pasirodymo – „Pelicans“ trenerio liaupsės: „Didelė prabanga turėti taip žaidžiantį JV“

Jei pirmose sezono rungtynėse Brukline prieš pirmo ryškumo lygos žvaigždes Keviną Durantą ir Kyrie Irwingą ryškiau spindėjo Z. Williamsonas, surinkęs 25 taškus, tai penktadienio naktį Šarlotėje nesustabdomą žaidimą demonstravo 30 taškų suvertęs lietuviškas žaibas. Uteniškis taip pat prie savo ekipos pergalės pridėjo 17 atkovotų kamuolių ir 47 naudingumo balus, o toks lietuvio žaidimas sezono starte maloniai nuteikė vyriausiąjį „Pelicans“ trenerį Willie Greeną.

„Didelė prabanga turėti taip žaidžiantį Valančiūną savo komandoje. JV šiąnakt buvo tikras monstras abejose aikštės pusėse. Jis kovojo dėl kamuolių, rinko taškus baudos aikštelėje, o gynyboje jis buvo didžiulė jėga: blokavo metimus, trukdė varžovams savo ilgomis rankomis žaisti du prieš du. Jis darė viską puikiai, kam mes ruošėmės ir išpildė žaidimo planą nepriekaištingai“, – dėstė W. Greenas.

Treneris taip pat pasidžiaugė sezono pradžioje puikiai tarpusavyje susižaidusiais ir aikštėje vieni kitiems nesimaišantiems trimis kertiniais ekipos žaidėjais – Brandonu Ingramu, Z. Williamsonu ir J. Valančiūnu.

„JV atliko didelį darbą baudos aikštelėje ir kovodamas dėl kamuolių puolime, tai mums padėjo surasti nišą, kurią mes išnaudojome – tiesiog įmetinėjome jam kamuolius po krepšiu. O tai prabanga, nes ne visos komandos gali tiesiog numesti kamuolį į baudos aikštelę ir ten gauti dominuojančią jėgą, kokią mums davė JV. Tą mes taip pat galime daryti su Zionu ir Brandonu, taip pat su Willy ir tai yra didelė prabanga. Tai buvo nuostabios Jono rungtynės“, – džiaugėsi 41-erių krepšinio treneris.

