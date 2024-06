Plaukikės akibrokštas: į Paryžiaus žaidynes patekusi amerikietė riebiai nusikeikė

Birželio 12 d. Australijos atrankinėse varžybose Ariarne Titmus moterų 200 m laisvuoju stiliumi įveikė per 1 min. 52.23 sek. Ji ženkliai pagerino pernai tautietės Mollie O‘Callaghan pasiektą rekordą (1:52.85). Beje, M.O'Callaghan tame pačiame plaukime irgi buvo greitesnė už senąjį pasaulio rekordą (1:52.48).

Birželio 15 d. JAV olimpinėje atrankoje moterų 100 m plaukimo peteliške pasaulio rekordą pasiekė Gretchen Walsh (55.18). Amerikietė pagerino net 8 metus gyvavusį legendinės švedės Sarah Sjostrom (55.48) rezultatą.

💥 WORLD RECORD swimming crowd of 20,869 watches Gretchen Walsh set a new world record for the women's 100m butterfly at the USA #SwimTrials24 🇺🇸 Walsh's 55:18 was 1.67 seconds faster than Emma McKeon's time at the Australian trials in Brisbane 🏊‍♀️ pic.twitter.com/l10vAgirUl

Birželio 18 d. rekordas krito ir moterų 100 m plaukime nugara, kai amerikietė Regan Smith finišavo per 57.13 sek. Ji pagerino pernai australės Kaylee McKeown (57.33) pasiektą rekordą.

Įdomu tai, kad po šio plaukimo buvo aptarinėjamas ne fenomenalus R.Smith rezultatas, o jos ištartas keiksmažodis iš karto po finišo. Kai kurie internautai aiškino, kad R.Smith pasielgė nesportiškai ir neva turėtų būti diskvalifikuota.

Kitus tokie pareiškimai pribloškė, nes tai reikštų sportininkės diskvalifikavimą už tai, kas nepadarė įtakos nei jos, nei varžovių rezultatams.

There’s a group of swim coaches online trying to decide whether or not Regan Smith should have been disqualified for saying a “bad word” after breaking the WORLD RECORD in the 100 backstroke.



The conversation is MOSTLY leaning towards “yes” for a DQ.



What. Are. We. Doing. pic.twitter.com/atJTYf26J5