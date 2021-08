Pirmosios Lionelio Messi mintys tapus PSG nariu: „Mano svajonė yra vėl iškovoti trofėjų“

„Prieš keletą dienų palikau „Barceloną“, atsisveikinimas buvo labai sunkus, nes ten praleidau daug metų. Nuo tos akimirkos, kai čia atvykau, jaučiu didelę laimę. Mėgaujuosi savo leidžiamu laiku nuo pat pirmos dienos atvykimo į Paryžių. Jaučiu, kad šis klubas yra pasirengęs kovoti dėl kiekvieno titulo.

Mano svajonė yra vėl iškovoti trofėjų, o Paryžius yra geriausia vieta tai padaryti. Noriu padėkoti klubo prezidentui, sporto direktoriui Leonardo ir visam klubui už tai, kaip jie su manimi elgėsi, kai „Barcelona“ paskelbė pranešimą. Jie greitai sutvarkė visus reikalus nors tai padaryti nebuvo lengva. Pasikartosiu, jog esu laimingas čia būdamas.

Labai gerai pažįstu vyriausiąjį ekipos trenerį Mauricio Pochettino. Jo vaidmuo buvo labai svarbus priimant man šį sprendimą. PSG komanda yra nuostabi, jie įsigijo puikių žaidėjų. Man tai bus neįtikėtina patirtis. Nežinau, kada galėsiu pirmą kartą pasirodyti rungtynėse, nes tam reikės įvertinti mano dabartinę formą.

📍Parc Des Princes



Fans outside the Parc Des princes chanting “MESSI, MESSI, MESSI”. The atmosphere is buzzing 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mnTbodn6qq