Pirmas kartas karjeroje: Eurolygos sezono MVP tapo Mike'as Jamesas

Tai pirmas kartas Eurolygos istorijoje, kai MVP apdovanojimas atitenka į finalo ketvertą su savo komanda nepatekusiam žaidėjui.

Šį sezoną 33-ejų amerikietis taip pat tapo rezultatyviausiu visų laikų Eurolygos krepšininku ir pateko į pirmąjį simbolinį geriausių žaidėjų penketą kartu su Mathiasas Lessortu, Facundo Campazzo, Nigelu Hayesu-Davisu ir Kendricku Nunnu.

Mike James is the 2023/24 EuroLeague MVP.



First EuroLeague team and 2nd scorer of the competition.



1st MVP award for him.