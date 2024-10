Pirmąją pergalę „Lietkabelis“ įsirašė nukaudamas Europos taurės vicečempionus

Aikštės šeimininkai susitikimą pradėjo tritaškiu (3:0), bet čia pat sekė 4 paeiliui oponentų taškai (3:4). Panevėžiečiai ilgai netruko, kol vėl buvo priekyje (9:6). Svečiai iš Prancūzijos surengė atkarpą 7-0, kuri leido jiems perimti iniciatyvą (13:18). Tiesa, ketvirčio pabaigoje panevėžiečiai deficitą nurėžė perpus – 18:20.

Antrojo kėlinio pradžioje oponentai pavojingai ėmė tolti (19:26). Aikštės šeimininkai nesutriko ir greitai mažino skirtumą, o po Dovio Bičkauskio tritaškio susigrąžino persvarą savo naudai (31:28). Martyno Varno tolimas šūvis ir Marko Pecarskio taškai dar gerino Panevėžio komandos situaciją (36:30).

Visgi, pirmąją mačo dalį sėkmingiau uždarė svečiai ir atstumas sumenko – 39:36. Aikštės šeimininkai per pirmus du kėlinius dvitaškius metė net 77 proc. taiklumu (10/13), o tritaškius – 46 proc. (5/11). Nepaisant to, buvo padaryta jau 12 klaidų.

Rezultatyviausiai žaidė M.Pecarski ir D.Bičkauskis, atitinkamai įmetė 11 ir 10 taškų. Tuo tarpu varžovų tolimoji artilerija nebuvo veiksminga. Tikslą pasiekė vos 1 metimas iš 10 bandymų (10 proc.).

Lemiamo ketvirčio pradžioje aikštės šeimininkai vėlgi diktavo sąlygas ir susigrąžino dviženklę persvarą (75:64). Visgi, ramaus gyvenimo tai komandai negarantavo. Pastarieji dažnai klydo ir atidavė iniciatyvą svečiams, kurie pelnė 8 taškus be atsako ir priartėjo iki vos 2 taškų (77:75)

Not sure what's better, the dunk or the celebration... 🔥



Stipanovic posterizes Jean-Marc Pansa after a smart Kalaitzakis inbound pass! #MagicMoments pic.twitter.com/P2F6ExKdjl

