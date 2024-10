Viena skaudžiausių ir sunkiai protu suvokiamų istorijų per visą NBA gyvavimo istoriją nutiko vidurio puolėjo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose rungtyniavusiam Lorenzenui Wrightui, kurio nužudymą suplanavo ir kartu su bendru įvykdė jo 6 vaikų motina. Šiandien krepšininkui turėtų būti 49-eri.

Paskutiniais karjeros metais rungtyniavo su Žydrūnu Ilgausku

211 cm ūgio L. Wrighto karjeros vidurkiai NBA siekė 8 pelnyto taško, 6,4 atkovoto kamuolio bei 0,7 bloko. Portalo Hoopshype.com duomenimis, per savo karjerą amerikietis uždirbo daugiau nei 55 mln. JAV dolerių, tačiau karjerai artėjant į pabaigą turėjo finansinių problemų, o pinigų stygių vis labiau pradėjo jausti ir šešis jo vaikus auginusi buvusi žmona Sherra Wright, kuriai krepšininkas reguliariai nebemokėjo alimentų.

Daugiausiai Los Andželo „Cippers“, Memfio „Grizzlies“ ir Atlantos „Hawks“ klubams per savo trylika metų trukusią profesionalaus krepšininko karjerą atstovavęs L. Wrightas dingo 2010 m. liepą, o po dešimties dienų jo kūnas buvo rastas Tenesio valstijos miške, suvarpytas kulkų. Skrodimas parodė, kad į 34-erių metų vyrą buvo šauta penkis kartus – du kartus į galvą, du kartus į krūtinę, o viena kulka kliudė dilbį.

Irstantis krepšininko kūnas buvo surastas po 9 dienų, o iš jo tebuvo likę tik kaulai. Nužudymo vietoje rasti aukos papuošalai ir nemenka grynųjų pinigų suma, todėl apiplėšimo scenarijus buvo iškart atmestas.

Paskutine aukštaūgio karjeros stotele tapo Klivlando „Cavaliers“, kur buvo kylančios NBA žvaigždės LeBrono Jameso ir lietuvio Ž. Ilgausko komandos draugas.

Tuo metu Rytų konferencijoje dominavusioje ekipoje L. Wrightas didelės rolės jau neturėjo, o žiaurus nužudymas įvyko vos po metų, kai šis pasitraukė iš profesionalaus krepšinio.

Dėl savo aukšto ūgio ir sprogstamo šuolio L. Wrightas greitai tapo vidurinės mokyklos, kurią lankė Memfio mieste žvaigžde, o vasaromis buvo kviečiamas į „Amateur Athletic Union“ (AAU) turnyrus, kurie sutraukia daugybę krepšinio trenerių, agentų ir skautų iš visos JAV. Būtent žaisdamas AAU turnyruose perspektyvus krepšininkas susipažino su savo būsima žmona Sh. Wright, kuri buvo AAU komandos trenerio duktė.

Tuo metu Lorenzenui buvo 16 metų, o Sherra už jį buvo penkeriais metais vyresnė. Pasiturinčio stratego dukra pasimatymu metu pirkdavo būsimai NBA žvaigždei pavalgyti ir sumokėdavo už jo mėgstamą šaltą arbatą, taip pat aprengdavo jį puošniais drabužiais ar net siuvo jam pagal individualų užsakymą kostiumą.

Į NBA lygą L. Wrightas buvo pakviestas 1996 metais aukštu septintuoju šaukimu Los Andželo „Clippers“ ekipos, o pirmosios atžalos pora susilaukė dar 1995 metais prieš pat naujokų biržą.

Skelbiama, kad poros santykiai pradėjo byrėti dar tada, kai 2003 metų kovo mėnesį mirė vos gimusi judviejų mažametė dukra Sierra.

We didn't learn the truth about NBA star Lorenzen Wright's murder until years later. pic.twitter.com/Nz4NagRGlC — Investigation Discovery (@DiscoveryID) January 22, 2021

Nužudymą suplanavo buvusi žmona

Po krepšininko laidotuvių praėjus daugiau nei septyneriems metams JAV kriminalistams pagaliau pavyko išsiaiškinti, kas buvo L. Wrighto žmogžudystės užsakovas ir kokie buvo pagrindiniai žiauraus nusikaltimo motyvai.

Po skyrybų bankas areštavo Tenesio valstijoje buvusiai porai priklausiusį 17 kambarių vilą, o kartu sudėjus jų skola siekė 3 mln. JAV dolerių. Taip pat buvo areštuoti automobiliai.

Už pirmojo laipsnio žmogžudystę buvo nuteista ne bet kas kitas, o jo pirmoji žmona Sh. Wright, kuri tokiu poelgiu siekė gauti draudimo išmoką ir pasigerinti savo gyvenimo sąlygas.

Ex-wife pleads guilty in murder of former NBA hoopster Lorenzen Wright https://t.co/H2rgLsrWmV pic.twitter.com/MdJU9dVfg0 July 25, 2019

Krepšininkui mirus draudimo kompanija moteriai išmokėjo netoli 1 mln. JAV dolerių, tačiau visos krepšininko karjeros metu išlaidauti itin mėgusi Sh. Wright visą šią sumą išleido vos per 10 mėnesių.

Užmezgė romaną su savo sodininku

L. Wrighto ir jo vaikų motinos skyrybos įvyko 2010 metais, likus penkiems mėnesiams iki tragiškos krepšininko žūties. Visgi pora jau kurį laiką gyveno atskirai skirtinguose miestuose, o policijos teigimu, pasikėsinimas į krepšininko gyvybę buvo fiksuotas ir anksčiau šiam gyvenant Atlantos mieste.

Galiausiai policija sulaikė tris asmenis, prisidėjusius prie šio rezonansinio nužudymo.

Pagrindinis žmogžudystės įgyvendintojas – NBA krepšininko žmonos sodininkas Billy Ray Turneris, su kuriuo pasak prokurorų, Sh. Wright turėjo romantiškus santykius. Moteriai taip pat talkino jos pusbrolis Jimmie Martinas.

Prokurorų teigimu, abu šie vyrai dalyvavo ir pirmajame bandyme nužudyti krepšininką Atlantos mieste. Buvo įsilaužtą į krepšininko butą, tačiau jame vyrai pamatė lovoje miegantį ne jį, o kitą asmenį ir pasišalino.

Postūmį tyrime davė kitoje byloje nuosprendį išgirdęs Sh. Wright pusbrolis

Vėliau kitoje byloje už savo draugės nužudymą teisiamas Sh. Wright pusbrolis J. Martinas suteikė šiai bylai pagreitį.

Dėl draugės nužudymo 20-ies metų laisvės atėmimo bausmę gavęs vyriškis prisipažino likus kelioms dienoms prieš nužudymą dalyvavęs pasitarime su B. R. Turneriu ir pusesere Sh. Wright, o už savo indėlį planuojant žmogžudystę gavęs atlygį. Buvusio reperio teigimu, nužudymo dieną krepšininką su ginklu vaikėsi jo žmona ir B. R. Turneris.

Jis taip pat prisipažino kitą dieną po nužudymo kartu su Sh. Wright vykęs į nužudymo vietą ir su metalo detektoriumi padėjęs surasti žmogžudystės metu pamestą ginklą, kuris vėliau buvo išmestas į netoliese buvusį ežetą. J. Martinas esą taip pat padėjo panaikinti ir kitus nusikaltimo įkalčius.

Tyrėjai gavo vietos duomenis iš B. R. Turnerio telefono ir nustatė, kad nužudymo naktį jis buvo tame pačiame rajone kaip ir L. Wrightas.

Nurodytą ginklą pareigūnai rado tik po kelių metų 2017-ais dar kartą patikrinę to paties ežero dugną ir iškart suėmė B. R. Turnerį. Po savaitės netoli savo namų Kalifornijoje buvo suimta ir Sh. Wright.

B. R. Turneris buvo pripažintas kaltu dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės, pasikėsinimo nužudyti ir sąmokslo teorijos sukūrimo ir buvo nuteistas kalėti iki gyvenimo pabaigos.

Savo kaltę Sh. Wright pripažino 2019 metais ir buvo nuteista kalėti 30 metų laikotarpiui.

Siekė draudimo išmokos

Teisme krepšininko motina Deborah Martin teigė, kad nužudymą užsakiusi buvusi jo sūnaus žmona visada finansiškai išnaudojo savo vyrą ir neatsakingai leido jo pinigus, o šiems pasibaigus, siekė po mirties gauti didžiulę draudimo išmoką.

Po buvusio vyro mirties draudimo išmoką gavusią buvusią NBA žvaigždės žmoną teismas įpareigojo pinigus panaudoti vaikų išlaikymui, tačiau moteris juos ėmė leisti visai kitiems tikslams, o tai netrukus pastebėjo ir krepšininko tėvai.

Ji įsigijo nekilnojamojo turto už maždaug 339 tūkst. JAV dolerių ir dalį pinigų skyrė jų priežiūrai, visureigį „Cadillac Escalade“ už 32 tūkst, taip pat automobilį „Lexus“ už 26 tūkst., baldų už 69 tūkst.,o taip pat daugiau nei 11 tūkst. išleido kėlionės į Niujorką metu.

Krepšininko motina taip pat gynė savo sūnų, kad šis niekada neturėjo problemų su narkotikais, o būtent tokį galimą nužudymo scenarijų teismui buvo nutapiusi Sh. Wright.

Duodama parodymuis teismui ji tvirtino, kad jos buvęs vyras turėjo priklausomybę narkotikams, todėl žmogžudystė neva galėjo būti įvykdytą narkotinių medžiagų perdavimo metu, nes su savimi krepšininkas turėjo didelę grynųjų sumą.

Unbelievable game and week! Lamar Wright score school high 38pts 10rebs 7blks 5st & Shamar Wright scores 27pts 14reb 3blks 3st & All Tournament Team. Basketball is cool but FAMILY is everything! #wearemesa pic.twitter.com/EIXXVOLcUu December 17, 2017

2022 m. Sh. Wright bandė anksčiau laiko ištrūkti iš kalėjimo, bet jos prašymas dėl lygtinio paleidimo buvo atmestas.

NBA krepšininko žmona praėjus penkiems metams po nužudymo taip pat išleido knygą „Mr. Tell Me Anything“, o novelės veikėjai, kurių vardai pakeisti – itin panašūs į Sherra ir Lorenzeną. 230 puslapių knygoje daug rašoma apie krepšininko smurtą artimoje aplinkoje, taip pat vyro neištikimybę ir daug kitų gyvenimo įvykių, kuriuos galima lengvai sutapatinti su knygos autorės gyvenimu.

Du nužudyto L. Wrighto sūnūs, dvyniai Lamaras and Shamaras Wrightai pasekė tėčio pėdomis ir tapo profesionaliais krepšininkais. Nužudymo dieną berniukams buvo 10 metų, o šiuo metu abu jie tęsia savo karjeras jau už Atlanto.