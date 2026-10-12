Pildosi „UTMA 20“ turnyras: Misiūnas susikaus su organizacijos naujoku, į ringą sugrįš Rimdeika, o Karosas susitiks su jau įveiktu varžovu

Kuo greičiau į pergalių kelią grįžti norintis A. Misiūnas svorio kategorijos iki 81 kg kovoje pagal kikbokso taisykles susitiks su nauju iššūkiu – iš bokso ringo į kikboksą persikeliančiu Mindaugu Gedminu. A. Misiūnas paskutinį kartą kovojo „UTMA 19“ turnyre, kur svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko ketvirtfinalyje jau pirmajame raunde techniniu nokautu po spyrių į kojas nusileido Deividui Jemeljanovui.
A. Misiūno laukiantis 30-metis M. Gedminas – itin intriguojantis vardas organizacijos ringe. Nors pastaraisiais metais šiaulietis koncentravosi išskirtinai į klasikinį boksą, kovinis sportas jam prasidėjo būtent nuo dziudo bei muay thai treniruočių gimtinėje. Paauglystėje persikėlęs gyventi į Norvegiją, M. Gedminas tapo viena ryškiausių šios šalies bokso žvaigždžių: keturis kartus iškovojo Norvegijos ir Šiaurės šalių čempiono titulus, pelnė prestižinę Norvegijos karaliaus taurę bei gynė šalies garbę pasaulio čempionatuose, Europos žaidynėse ir olimpiniuose atrankos turnyruose, o 2022 m. Europos pirmenybėse Jerevane užėmė 5-ąją vietą. Mėgėjų bokse apie 100 dvikovų sukaupęs atletas pasižymi solidžiu ūgiu (apie 190 cm), puikiu kojų darbu bei techniška smūgių rankomis baze.
Po ilgesnės pertraukos į pačią sunkiausią svorio kategoriją (virš 95 kg, kikboksas) sugrįžtantis M. Rimdeika priims debiutuojančio pajūrio kovotojo Marko Molotoko iššūkį. Pastarąjį kartą M. Rimdeika kovėsi dar 2025 m. balandžio 19-ąją vykusiame „UTMA 12“ turnyre, kur svorio kategorijoje iki 110 kg kikbokso taisyklėmis teisėjų sprendimu įveikė belgą Mohamedą El Bouchaibi.
„UTMA 20“ ringe žiūrovai išvys ir iš muay thai titulinės kovos į revanšą kikbokse žengiantį V. Karosą, kuris svorio kategorijoje iki 67 kg susikaus su revanšo trokštančiu turku C. Lale. 2026 m. balandžio 18-ąją vykusiame „UTMA 18“ renginyje po penkių raundų kovos V. Karosas buvo pranašesnis keturiuose ir apgynė čempiono titulą muay thai kovoje su MMA pirštinėmis.
Nors „UTMA 19“ turnyre pergalę nokautu prieš Deividą Danylą pasiekęs Evaldas Balsys tą kartą iškvietė V. Karosą į ringą, ši kova kol kas lieka nesuorganizuota.
Pagrindinėje „UTMA 20“ turnyro kovoje susitiks Naglis Kanišauskas ir Ignas Pauliukevičius (svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas).
Taip pat svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko pusfinaliuose Tomas Banskis susikaus su Isa Gočmenu, o Rodrigo Mineiro susitiks su Deividu Jemeljanovu.
Renginyje taip pat įvyks buvusių UTMA čempionų susidūrimas, kuriame Raimondas Krilavičius svorio kategorijoje iki 75 kg susikaus su Mantvydu Peredniu, o dėl galimybės kautis dėl titulo toje pačioje svorio kategorijoje susirungs Raimondas Avlasevičius ir Akramas Belmekki. Svorio kategorijoje iki 95 kg Edvinas Šalkovski kausis su turku Buraku Unalu, o į paskutinę savo karjeros kovą žengsiantis Tomas Pakutinskas išbandys jėgas prieš rumuną Ioną Grigore. „UTMA 20“ turnyre pasirodys ir „UTMA Rising 3“ turnyre pergales iškovoję ir UTMA sutartis užsitikrinę Armandas Maknys bei Ainas Baranauskas, kurie susitiks svorio kategorijos iki 86 kg akistatoje.
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