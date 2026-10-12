Pacevičius prieš akistatą su Nantero ekipa: „Rytas“ turi būti pasiruošęs

„Akivaizdu, kad jie ieško greitų taškų, ypač namuose. Akcentas – mūsų sprendimai puolime, žinome jų sistemą ir ką žaidžia, turime išvengti klaidų, kad galėtume kontroliuoti jų greitą puolimą. Gynyboje jie turi labai aiškią sistemą, tai – Prancūzijos komandų bruožas. Mes turime būti tam pasiruošę“, – dėstė N.Pacevičius.
Pirmajame sezono mače 14 rezultatyvių perdavimų išdalijo Xavieras Castaneda ir Benjaminas Sene. N.Pacevičius pripažino jų svarbą komandai, bet prie jų pridėjo dar vieną krepšininką.
„Manau, kad jie – du pagrindiniai komandos kūrėjai, dar pridėčiau veteraną Lacombe'ą. Jis daug metų žaidžia aukštame lygyje. Turime planą, kaip juos stabdyti, žinome, ko reikia tai padaryti, bet aikštėje žaidžia dvi komandos ir ne tik nuo mūsų gražių norų viskas priklauso“, – kalbėjo kaunietis.
Prancūzijos ekipa pirmąją turnyro savaitę išvykoje nusileido Trabzono „Trabsonspor“, o tai, anot N.Pacevičiaus, turėtų padiktuoti dar didesnę varžovų energiją.
„Tikimės, kad jie lips ant mūsų nuo rungtynių pradžios. Žaidžiant namuose jaučiasi jų papildoma energija, prieš Trabzono komandą jie irgi žaidė lygiai, viskas galėjo verstis į kitą pusę. Jie turi patikrintų gynėjų ir žino, kaip žaisti rungtynių pabaigas“, – baigė N.Pacevičius.
„Rytas“ spalio 13 d. išvykoje su Nantero ekipa susitiks 21 val.
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