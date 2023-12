Permaininga „Lakers“ savaitė: buvo sutriuškinti kanadiečio vedamo „Thunder“ klubo

S. Gilgeousas-Alexanderis mače pelnė 33 taškus, pataikydamas 11 iš 18 metimų iš žaidimo ir 10 iš 10 baudų metimų. Taip pat jis atkovojo 4 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Anthony Davisas buvo Los Andželo lyderis, pelnęs 31 tašką ir atkovojęs 14 kamuolių. LeBronas Jamesas „Lakers“ komandai pelnė 21 tašką, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Pergalingose rungtynėse „Thunder“ pataikė 53,2 proc. metimų iš žaidimo ir atliko tik 9 rezultatyvius perdavimus.

SGA got BUCKETS in the Thunder's home win over the Lakers 💪



33 PTS / 7 AST / 4 REB pic.twitter.com/MDKKzj41vD

