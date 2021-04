Perkūnas iš giedro dangaus: Aldridge'as dėl širdies problemų baigia karjerą

Neseniai su ekipa kontraktą pasirašęs LaMarcusas Aldridge'as paskelbė, kad baigia profesionalo karjerą. To priežastis – sutrikęs širdies plakimo dažnis.

„Šiandien rašau šį laišką su sunkia širdimi. Paskutines savo rungtynes žaidžiau su nepastoviu širdies ritmu. Tą pačią naktį situacija dar pablogėjo, ėmiau nerimauti.

Kitą rytą apie tai pranešiau komandai – buvau išgabentas į ligoninę. Nors dabar jaučiuosi geriau, tai ką patyriau mane labai neramina.

LaMarcus Aldridge retires after dealing with an irregular heartbeat the last game he played.

Aldridge has played 15 seasons in the NBA appearing in seven All-Star Games pic.twitter.com/6wYbal5DNL