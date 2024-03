Pergalių seriją pratęsusi „Maccabi“ Eurolygoje užfiksavo „Žalgiriui“ palankų rezultatą

Izraelio ekipai tai buvo šeštoji pergalė iš eilės turnyre.

Atstumas tarp komandų ryškėti ėmė antrajame kėlinyje, kai nominalūs aikštės šeimininkai surengė spurtą 17-4 ir pirmą kartą rungtynėse susikrovė dviženklį pranašumą (46:34).

Po didžiosios pertraukos „Maccabi“ klubas kontroliavo situaciją ir prieš lemiamą kėlinį dar labiau nutolo (71:55).

Prasidėjus ketvirtam kėliniui, Valensijos ekipa sugebėjo priartėti (71:63). Visgi, aikštės šeimininkai netruko padidinti atstumo (74:63).

