Pergalė už aikštelės – Lauvergne'as pratęsė sutartį su „Žalgiriu“

Į Lietuvą 29-erių prancūzas atvyko praėjusią vasarą ir iš karto tapo svarbia komandos dalimi.

Visas šiame sezone žaistas Eurolygos rungtynes starto penkete pradėjęs J.Lauvergne per 21 minutę pelno po 11,6 taško, atkovoja po 5,8 kamuolio ir atlieka po 1,5 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes. Pagal rezultatyvumą ir renkamus naudingumo balus (vid. po 13) jis yra antras komandoje po Mariaus Grigonio.

Savo auklėtinio atliekamu darbu buvo patenkintas ir „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Martinas Schilleris.

„Džiaugiamės, kad J.Lauvergne ir toliau rungtyniaus Kaune. Jis – labai svarbi mūsų komandos dalis. Visi matome jo kaip krepšininko savybes aikštėje, bet tiek pat svarbu ir tai, koks Joffrey yra už aikštelės ribų. Abiejų dalykų derinys buvo tai, kodėl mes norėjome, kad jis liktų Kaune. Jis tapatina save su klubu, yra puikus komandos draugas, pridėkime neabejotinus jo krepšinio sugebėjimus ir tampa akivaizdu, kodėl mes siekėme jį išlaikyti ir ateityje. Taip pat labai svarbu, kad J.Lauvergne iškart priėmė mūsų pasiūlymą. Tai rodo, kad jis pasitiki mūsu vizija ir jam patinka tai, ką jis atrado „Žalgiryje“, – gražių žodžių prancūzui negailėjo M.Schilleris.

Prieš persikeldamas į Kauną J.Lauvergne atstovavo Stambulo „Fenerbahce“ komandai, o prieš tai daugiau nei 3 metus praleido NBA lygoje.

Building the blocks for the future! 🏗️ Zalgiris has agreed to a contract extension with starting center @1JOLOLO, that will keep him in Kaunas until 2023.



