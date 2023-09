Pergalę įspūdingoje kovoje iškovojusiai lietuvei įteiktas UFC kontraktas

Viso iš aštuonių turnyre pasirodžiusių kovotojų net 6 sulaukė kontraktų, tarp kurių ir pralaimėjimą patyrusi C.Judice.

Dana White: With all due respect, I mean this in a respectful way…you guys looked like two dudes in there fighting.



Interesting take here from UFC President Dana White when speaking on the absolute war between Ernesta Kareckaite and Carli Judice. pic.twitter.com/27HttTVgvG