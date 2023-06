Per Rusijos raketų ataką Kyjive žuvo jauna ukrainiečių dziudo sportininkė

Ankstyvą ketvirtadienio (birželio 1 d.) rytą per Rusijos raketų ataką žuvo mažiausiai trys žmonės, įskaitant du vaikus.

Pasak Ukrainos dziudo federacijos (FJU) prezidento Mychailos Košliako, V. Ivaško laimėjo savo pirmąsias varžybas sostinėje vykusiose varžybose.

M. Košliakas sakė, kad dziudo sportininkės mirtis yra „skaudi visai Ukrainos dziudo šeimai“.

„Vikos treneris sako, kad ji buvo neįtikėtinas vaikas, labai ramus, drąsus ir linksmas... bet dar viena Rusijos raketų ataka nusinešė mergaitę į dangų", - socialiniame tinkle „Facebook“ rašė FJU prezidentas M. Košliakas.

9-year-old Viktoria Ivashko and her mother Olga were killed yesterday in a Russian missile strike on Kyiv.



Viktoria was a great talent on the Ukrainian judo scene.



Meanwhile, Russian athletes are preparing for the 2024 Paris Olympics pic.twitter.com/r3832Grnx4

