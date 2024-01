Per plauką nuo tragedijos – sutrikus deguonies tiekimui lėktuve vos nežuvo Gambijos futbolininkai

Komanda ir trenerių štabas skrido iš sostinės Bandžulo į Dramblio Kaulo Krantą, kur vyks Afrikos Tautų taurė, kai keli žaidėjai netrukus po įlipimo į lėktuvą prarado sąmonę.

Praėjus vos devynioms minutėms po pakilimo pilotas buvo priverstas grįžti į Bandžulio oro uostą ir avariniu būdu nusileisti, nes lėktuve baigėsi deguonies atsargos.

Buvęs „Manchester United“ žaidėjas Saidy Janko savo „Instagram“ įraše teigė, kad kai kuriuos lėktuve buvusius keleivius kankino „stiprus galvos skausmas ir stiprus svaigulys“.

Former Man Utd and Celtic star Saidy Janko shared a horrific plane experience as Gambia flew to the Ivory Coast for the Africa Cup of Nations



