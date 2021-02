Per kitas duris – Sabonis „Visų žvaigždžių“ mače keičia NBA žvaigždę

Lietuvis rungtynėse pakeis Keviną Durantą, praneša ESPN žurnalistas Adrianas Wojnarowskis. Bruklino „Nets“ puolėjas kurį laiką nežaidė dėl traumos bei turėjo praleisti rungtynių dėl galimo koronaviruso kontakto.

Taip pat, atletas buvo išreiškęs nepasitenkinimą „Visų žvaigždžių“ rungtynių rengimu.

„Yra kaip yra. Šiuo klausimu žaidėjai neturi jokios kontrolės. Man nerūpi“, – ESPN prieš dvi savaites sakė K. Durantas.

Pacers star Domantas Sabonis is expected to replace Kevin Durant on the Eastern Conference All-Star team, source tells ESPN.

Lietuvis kolkas žaidžia karjeros sezoną už Atlanto. Per 36 minutes D. Sabonis renka po 21,5 taško, 11,7 atkovoto kamuolio ir 5,7 rezultatyvaus perdavimo.

Tai jau bus antrosios Domanto „Visų žvaigždžių“ rungtynės karjeroje. Tokiu skaičiumi gali pasigirti vos vienas lietuvis NBA lygoje – Žydrūnas Ilgauskas. Joks kitas tautietis nėra žengęs ant parketo šalia geriausių pasaulio atletų.

„Rytų“ konferencijos dvyliktukas:

Jaylenas Brownas, Jaysonas Tatumas (abu „Celtics“), Kyrie Irvingas, Jamesas Hardenas (abu „Nets“), Bradley Bealas („Wizards“), Joelis Embiidas, Benas Simmonsas (abu „76ers“), Nikola Vučevičius („Magic“), Domantas Sabonis („Pacers“), Giannis Antetokounmpo („Bucks“), Juliusas Randle'as („Knicks“), Zachas Lavine'as („Bulls“).

Like father, like son 👨‍👦



Domantas Sabonis' flair and passing ability resembles his dad, Arvydas!



The @Pacers face off with Boston tonight at 7:30pm/et on ESPNpic.twitter.com/AYq9LOUh2T