Per Atlanto vandenyną – irklais: lietuvis sieks pasaulio rekordo

Keliautojas Aurimas Valujavičius baigė pasiruošimą ir netrukus pasiners į didžiausią savo gyvenimo iššūkį – „Lituanica powered by Audimas“ kelionę. Siekdamas paminėti 90-ąsias S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą metines, užfiksuoti Lietuvos ir pagerinti pasaulio rekordą, jis ketina per 110 dienų perplaukti Atlanto vandenyną vienviete irkline valtimi.