Per akimirką nuo prarajos: Jasikevičiaus „Barcelona“ išgyveno pratęsimo trilerį

Katalonai namuose 81:78 (13:16, 25:13, 10:19, 18:18, 15:12) po pratęsimo palaužė Sankt Peterburgo „Zenit“ ir išlygino serijos iki trijų pergalių rezultatą – 1:1.

Kitą savaitę ekipos kelsis į Rusiją. Ten bus žaidžiami du mačai. Pirmąją akistatą Sankt Peterburgo ekipa laimėjo 76:74 – pergalę išplėšė Kevino Pangoso lemiamas dvitaškis.

„Zenit“ priešinasi be dviejų labai svarbių rotacijos žaidėjų – Mateušo Ponitkos ir Artūro Gudaičio. Lietuvis, kaip tvirtino ekipos strategas Xavi Pascualis, gali praleisti visas ketvirtfinalio batalijas.

Antrajame kėlinyje 9 taškų pagalvę susikūrusi „Barcelona“ užtilo po pertraukos. Dar iki lemiamo ketvirčio rezultatas tapo lygus – 48:48.

„Barcos“ pozicijos ketvirtajame kėlinyje atrodė pakankamai tvirtos po Brandono Davieso ir Kyle‘o Kurico taškų – 63:58 likus mažiau nei keturioms minutėms iki pagrindinio laiko pabaigos.

