Liūdnos žinios iš „Zenit“ stovyklos: Gudaičio trauma – rimtesnė nei manyta

Šis susižeidė čiurną pirmosiose rungtynėse. Tiesa, kaip buvo teigiama ketvirtadienį, trauma neatrodė rimta.

„Zenit“ pranešė, jog aukštaūgis iš Lietuvos praleis penktadienio ketvirtfinalio serijos mačą Katalonijoje, o kada galės grįžti ant parketo, nebuvo aišku.

Prieš antrąsias rungtynes „Zenit“ vairininkas Xavi Pascualis patvirtino, kad A. Gudaitis nežais, bet pozityvo nematė ir likusiai serijos daliai.

Arturas Gudaitis is likely out for the whole series



