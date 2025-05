Pepas Guardiola po „Manchester City“ eros planuoja pertrauką: kas laukia garsaus trenerio ateityje?

Ar tai bus galutinis atsisveikinimas su futbolu, pats strategas dar nežino, tačiau aišku viena – po ilgiausio savo karjeros etapo laukia pertrauka.

„Po kontrakto su „City“ sustosiu. Esu tuo tikras. Nežinau, ar baigsiu karjerą, bet tikrai pasiimsiu pauzę, – atvirai ESPN sakė P. Guardiola. – Kaip noriu būti prisimenamas? Nežinau. Manau, kad „Barcelona“, „Bayern“ ir „City“ sirgaliai tiesiog mėgavosi žiūrėdami, kaip žaidžia mano komandos. Visi treneriai nori laimėti, kad jų darbas būtų įsimintinas, bet nemanau, kad reikia gyventi galvojant, kaip būsi prisimintas.“

Katalonas „City“ vadovauja jau devynerius metus – ilgiausiai per visą savo karjerą. Per šį laiką jis iškovojo šešis „Premier“ lygos titulus, pirmąją klubo Čempionų lygos taurę ir dar daugybę trofėjų. Tačiau šis sezonas buvo sunkiausias – komanda kovoja dėl vietos ketverte ir išgyvena didžiausią nuosmukį per visą P. Guardiolos erą.

„Žinojau, kad ateis metas, kai krisime, bet šiemet kritome labai stipriai. To nesitikėjau, tačiau negali laimėti visko. Tai buvo išskirtiniai devyneri metai, bet dabar turime atsisėsti ir suprasti, ką reikia keisti ateityje“, – pridūrė P. Guardiola.

Treneris atvirai kalbėjo ir apie savo palikimą futbole.

„Kai mirštame, šeima liūdi dvi ar tris dienas, o tada viskas – būni pamirštas. Svarbiausia, kad geri treneriai prisimenami ilgiau, bet negalima gyventi dėl to, ką apie tave galvos kiti.“

P. Guardiola taip pat pabrėžia, kad gyvenime svarbiausia – mėgautis procesu, o ne galvoti apie legendos statusą.

„Futbolas man davė labai daug, o kas bus toliau – pamatysime. Galbūt bus naujų iššūkių, o gal tiesiog poilsis. Svarbiausia, kad mano komandas žmonės prisimintų kaip žaidusias gražų futbolą.“

Dabartinis P. Guardiolos kontraktas galioja iki 2027 metų vasaros.