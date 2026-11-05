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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Penktas kėlinys“: pirmojo ketvirčio čempionai, liūdna vienaragio situacija ir ne Eurolygos žaidėjai

2026-11-05 11:14 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-05 11:14
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„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

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Šįkart laidoje aptartas platus temų spektras – nuo skundų dėl kelių remonto ar nesveiko maisto reitingo iki Europos taurės, FIBA Čempionų lygos kovų ir Kristapo Porzingio situacijos iki diskusijos, kas yra Eurolygos žaidėjai, o kas – ne.

TAIP PAT SKAITYKITE:

00:00 – skundai dėl remonto

03:20 – nesveiko maisto reitingas

09:00 – „Juventus“ pergalė

24:42 – ką daryti I.Brazdeikiui?

28:30 – prancūzų talentas Dalase

30:58 – šansų neturėjęs „Lietkabelis“

39:20 – blankus šiauliečių mačas

44:07 – pirmojo kėlinio čempionai

58:20 – NKL klubas nugali „Tauragę“

1:00:00 – kas yra Eurolygos ir ne Eurolygos žaidėjai

1:08:00 – liūdna Latvijos vienaragio situacija

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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