„Penktas kėlinys“: pirmojo ketvirčio čempionai, liūdna vienaragio situacija ir ne Eurolygos žaidėjai

Šįkart laidoje aptartas platus temų spektras – nuo skundų dėl kelių remonto ar nesveiko maisto reitingo iki Europos taurės, FIBA Čempionų lygos kovų ir Kristapo Porzingio situacijos iki diskusijos, kas yra Eurolygos žaidėjai, o kas – ne.
00:00 – skundai dėl remonto
03:20 – nesveiko maisto reitingas
09:00 – „Juventus“ pergalė
24:42 – ką daryti I.Brazdeikiui?
28:30 – prancūzų talentas Dalase
30:58 – šansų neturėjęs „Lietkabelis“
39:20 – blankus šiauliečių mačas
44:07 – pirmojo kėlinio čempionai
58:20 – NKL klubas nugali „Tauragę“
1:00:00 – kas yra Eurolygos ir ne Eurolygos žaidėjai
1:08:00 – liūdna Latvijos vienaragio situacija
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.