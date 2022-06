Penki klausimai pirmajame vasaros lange į Pasaulio čempionatą: Brazdeikio pajėgumas, tikrų įžaidėjų trūkumas ir šansai iš naujo parodyti save

Ši rinktinė turi tokius vardus, kurie norės įrodyti, kad jie yra verti šanso ne tik šioje „lango“ rinktinėje, bet ir pagrindinėje komandoje, kuri rudenį vyks į Europos čempionatą.

Galop – nereikėtų pamiršti, kad kai kurie krepšininkai neturi garantuotų sutarčių artėjančiam 2022–2023 m. klubiniam sezonui, tad šis langas – puiki galimybė pasirodyti.

Portalas tv3.lt kviečia skaityti penkis klausimus, į kuriuos bus atsakyta atrankos („lango“) į Pasaulio čempionatą metu.

Koks iš tiesų yra Igno Brazdeikio pajėgumas?

Būtent šalia I. Brazdekio vardo ir yra daugiausiai klaustukų.

Šis krepšininkas pirmąkart žais Europoje, NBA žaidė pralaiminčioje komandoje, o NBA G lygoje rinko monstriškus skaičius. Visgi kol kas yra daugiau klausimų, nei atsakymų.

Lietuvos pilietybę gavęs krepšininkas yra kairiarankis ir puikiai veržiasi į savo stipriosios rankos pusę, yra pakankamai fiziškas ir gali žaisti bent per porą pozicijų. Europoje, jeigu būtų norima išbandyti ypač mažą penketą, I. Brazdeikį galėtume pamatyti ir sunkiojo krašto pozicijoje, kadangi jo fiziniai duomenys yra pakankamai geri.

Be to, I. Brazdeikis nėra savanaudis – per pastarąjį laikotarpį atletas pagerino savo žaidimo skaitymą ir kamuolio nusimetimą.

Negana to, atletas yra pavojingas ir greitajame puolime. Galima sakyti, kad tai yra viena geriausių sportininko savybių.

Prie minusų – galima būtų pridėti tai, kad krepšininkas neturi ypač stabilaus metimo iš toli. Orlando „Magic“ gretose šiemet I. Brazdeikis tritaškius metė 31 proc. tikslumu, o prieš tai NBA G lygoje, kur krepšininkas praleido didžiąją 2019-2020 ir 2020-2021 m. sezono dalį – tritaškius metė 30 proc. pataikymu.

Visgi galima būtų išskirti, kad krepšininkas NCAA, kur tritaškio linija yra šiek tiek arčiau, nei NBA, tritaškius metė 39 proc. tikslumu, tad kaip ir didžioji dalis Igno žaidimo, taip ir ši – viską sužinosime, kai krepšininkas sužais pirmąsias rungtynes.

Be to, šis langas yra krepšininkui svarbus ne tik dėl to, kad jis nori patekti su rinktine į Europos čempionatą, bet ir pasirodymui prieš Eurolygos ir kito lygio komandas.

Spaudos konferencijoje krepšininkas buvo paklaustas ir apie potencialų žaidimą Kauno „Žalgiryje“, tačiau atletas pernelyg neišsiplėtė.

„Pažiūrėsime. Niekada nežinau, kaip gali nutikti“, – apie žaidimą „Žalgiryje“ kalbėjo I. Brazdeikis.

Ar komandai nepritrūks tikrų įžaidėjų ir kūrėjų?

Šiame lange Kazys Maksvytis neturės pajėgiausios įžaidėjų grandies.

Būtent dėl šios rolės kovos Arnas Velička, Donatas Sabeckis ir Vytenis Čižauskas.

Nereikėtų pamiršti, kad rinktinėje yra ir atakuojančių gynėjų, kurie galėtų tapti nominaliais pirmais numeriais, tačiau klausimas išlieka – tas pats.

Šiame lange vienintelis tikras įžaidėjas yra Donatas Sabeckis, kuris yra specifinis gynėjas, turintis akivaizdžius pliusus (size‘ą (dydį – aut. past.) ir aikštės matymą) ir akivaizdžius minusus (kartkartėmis karštakošiški sprendimai ir nestabilus metimas iš toli).

Visi kiti gynėjai yra combo gynėjai, kurie labiau mėgsta kurti progas sau, o ne komandos draugams. Negana to, Tomas Dimša, A. Velička, tas pats Marius Grigonis nėra elitiniai gynybos žaidėjai.

Įdomu, kaip pavyks K. Maksvyčiui paslėpti šią gynėjų liniją gynyboje ir ar galop nepristigs kūrybos perimetre.

Ar Tadui Sedekerskiui ir Arnoldui Kulbokai pavyks užsirekomenduoti K. Maksvyčiui?

Du krepšininkai, kurie turės puikią progą iš naujo įrodyti savo vertę Lietuvos rinktinės strategams yra T. Sedekerskis ir A. Kulboka.

T. Sedekerskis jau praėjusiais metais buvo linčiuojamas it tas žmogus, kuris potencialiai ginsiąs Luką Dončičių, tačiau tuomet, kai reikėjo spręsti dvyliktuko dilemą, iš Neringos kilęs krepšininkas buvo paleistas.

Šis langas krepšininkui bus fundamentaliai svarbus, kadangi šią vasarą nebus Edgaro Ulanovo, šiame lange nėra Mindaugo Kuzminsko ir Arno Butkevičiaus, tad visi šansai pasirodyti gerai – pačio krepšininko rankose.

Visgi įdomu, kiek krepšininkas yra grįžęs į gerą psichologinę būseną po klubinio sezono, kuris iš pradžių tiek žiūrovams, tiek pačiam krepšininkui suteikė daug vilčių, kad pagaliau krepšininkas Vitorijoje turės svarbią rolę, tačiau atėjus Nevenui Spahijai – lietuvis vėl sėdosi į suolo galą ir žaisti nebegavo.

Su A. Kulboka situacija dar įdomesnė – krepšininkai, kurie labai gerai meta iš toli, šiais laikais yra ypač vertingi, tad A. Kulboka taip pat turi potencialo parodyti, kad jis yra vertas vietos 12-uke į Europos čempionatą.

Anksčiau tokį vaidmenį turėjo Eimantas Bendžius, tačiau būtent šiame lange metiko iš ketvirtosios pozicijos vaidmenį perims JAV tobulėjęs krepšininkas.

Šiemet NBA G lygoje A. Kulboka iš toli metė 41,1 proc. tikslumu bei buvo ne vienas mačas, kur taikliarankis pataikė po 5 ar net 6 tritaškius per rungtynes.

Visgi įdomu, ar A. Kulboka bus taikinys gynyboje, kadangi jis nėra pats fiziškai stipriausias žmogus būnant arčiau krepšio.

Marius Grigonis – šios lango rinktinės lyderis?

M. Grigonis iki Rusijos pradėto karo Ukrainoje, kai žaisdavo, nedemonstruodavo tokio žaidimo, kokį rodė praėjusiame sezone Kaune.

Negana to, kaunietis turėjo nemažai sveikatos problemų, kuriuos buvo išvedusios jį iš rikiuotės.

„Kai prasidės žaidimas, tada matysime. Dabar sunku pasakyti – ilgą laiką sportavau, bet kai tai darai individualiai, yra kitaip nei su komanda. Nugaros problemos dabar atrodo gerai, o kai prasidės treniruotės su komanda, tada viskas ir paaiškės. Dabar atrodo, kad viskas išsisprendė“, – kalbėjo gynėjas.

Šis langas atletui ne tik svarbus tam, kad jam pavyktų susigrąžinti sportinę formą, bet ir kaip ir I. Brazdekui – šis langas turės įtakos M. Grigonio paklausai rinkoje.

M. Grigonis šiemet Eurolygoje rinko po 8,5 taško ir atlikdavo beveik 2 rezultatyvius perdavimus.

M. Grigonis visgi turėtų gauti visus raktelius iš K. Maksvyčio ir turėtų būti numeris vienas opcija puolime.

Vidurio puolėjai – pernelyg vienodi?

Šiuolaikiniame krepšinyje dažnai dominuoja atletiški vidurio puolėjai, kurių šuolio galimybės yra didžiulės, o gynyboje gali efektyviai keistis ginamaisiais.

Ši rinktinė kol kas turi tris panašaus profilio vidurio puolėjus, kurie nėra ypatingi atletai – Martynas Echodas, Benas Griciūnas, kuris buvo iškviestas į rinktinę kiek vėliau ir Laurynas Birutis. Į centro poziciją galės pasistumti trumpoms atkarpoms Gytis Masiulis ir Regimantas Miniotas, tačiau abiejų pliusai ir minusai būnant penktojoje pozicijoje irgi yra aiškūs.

Kaip ir minėta – gynyboje visi Lietuvos rinktinės centrai ne itin pajėgūs susikeisti ginamaisiais ir dirbti su varžovų gynėjais perimetre. Geriausias iš minėtos trijulės turėtų būti M. Echodas.

Nereikėtų pamiršti ir R. Minioto, kurio klubinis sezonas buvo gan sunkus. Krepšininkas gali pataikyti iš toli, ypač iš kampų, kur yra visai pavojingas. Gynyboje atletas nespindi susikeitimo situacijose, tačiau gerai atrodo komandinėje gynyboje ir gan neblogai stovi ant kojų prieš stipresnius vidurio puolėjus.

K. Maksvyčiui reikės, ką daryti su gynyba pick and roll‘e (du prieš du – aut. past). Čekijos vyrų krepšinio rinktinė turės NBA patirties turintį gynėja Tomašą Satoransky, kuris gerai geba žaisti du prieš du ir turi pakankamai neblogą metimą po driblingo.

Negana to, reikėtų paminėti ir puolimą. Neminint G. Masiulio ir R. Minioto, kurie potencialiai žais per dvi pozicijas, likę vidurio puolėjai nepasižymi solidžiais metimais iš toliau nei baudos aikštelė, o apie metimą iš toli nėra jokių kalbų.

Iš tradicinių vidurio puolėjų galime vėl išskirti M. Echodą, kuris kai žaidė „Ryte“ dalį savo žaidimo grindė metimais iš vidutinio nuotolio.

Didžiausias trijų tradicinių vidurio puolėjų pliusas – visi atletai turi dydį, gerai leidžiasi po pick and roll‘o ir užsibaigia metimus arčiau krepšio. Taip pat visi atletai, nors nėra itin dideli vienas prieš vieną žaidimo asai – gali pasiūlyti bent kelis apgaulingus judesius arčiau krepšio, po kurių gali susikurti progas ir arba pelnyti taškus, arba gerai nusimesti kamuolį.