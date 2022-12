Pele asmenybė – nuo stebuklų aikštėje, vaidmens kine iki itin spalvingo asmeninio gyvenimo

Pele didybę galima išmatuoti paprastu faktu, kad jis sugebėjo paversti futbolą natūralaus grakštumo ir grožio reginiu, tiek tada, kai įmušdavo įvarčius, tiek tada, kai rungtynės baigdavosi kitaip.

Futbolo legenda pelnė pasaulio rekordą – per visą karjerą, trunkančią nuo paauglystės pradžios „Santos“ komandoje iki Niujorko „Cosmos“ komandos gretų jis įmušė 1 281 įvartį per 1 363 rungtynes (įskaitant draugiškus mačus).

Kad ir kur būtų žaidžiamas futbolas, Pele vardas bus šio sporto sinonimas.

Pele savo kelią futbole pradėjo būdamas dar berniukas San Paulo futbolo klube „Bauru“. Kai savo talentu jis atkreipė Brazilijos futbolo elito dėmesį, Pele nusprendė prisijungti prie savo mentoriaus Waldemar de Brito klubo „Santos“.

Neilgai trukus, 1956 m. rugsėjo 7 d., 15-metis Pele debiutavo įmušdamas pirmąjį savo įvartį pergalingose (7:1) rungtynėse prieš Santo Andre „Corinthians“ ekipą.

Pele užtikrino, kad „Santos“ dominuotų ne tik Brazilijoje, bet ir už jos ribų, 1962 ir 1963 m. jie laimėjo „Copa Libertadores“ – Pietų Amerikos čempionų lygos atitikmenį.

Brazilijoje Pele siejamas su baltais „Santos“ marškinėliais, su kuriais per 638 rungtynes ​​jis pelnė 619 įvarčių. Tai suteikė jam – bent jau tėvynėje – neginčijamą geriausio futbolo žaidėjo titulą.

Pele pasaulį sužavėjo būdamas 17 metų, kai 1958 m. pasaulio čempionato finale įmušė du įvarčius pergalingose (5:2) Brazilijos rungtynėse prieš Švediją. Dar kartą jis sužibėjo 1970 m., kai būdamas legendinės Brazilijos rinktinės dalimi jis finalo rungtynėse prieš Italiją įmušė pirmąjį mačo įvartį. Tuomet brazilai ir vėl triumfavo 4:1.

Visgi ne visas Pele kelias buvo rožėmis klotas – jam taip pat teko patirti skaudžių nusivylimų. Vienas iš jų – 1966 m. pasaulio čempionatas Anglijoje, kai Pele po traumos jam teko pasitraukti iš turnyro.

Pele karjeros viršūnė buvo Brazilijos 1970 m. Pasaulio taurės laimėjimas. Jis buvo svajonių komandos, kuri buvo įrašyta į žaidimo istoriją, dalis.

Pele puikumą liudija du atvejai 1970 m. Meksikos pasaulio čempionate. Tada jam nepavyko pelnyti įvarčių, tačiau iki šiol jo žaidimas yra naudojamas kaip pagrindinis įgūdžių, galios, elegancijos ir protinio greičio bei vikrumo eksponatas.

Pele karjeros pikas buvo dar prieš tai, kai prasidėjo perėjimai tarp klubų visame pasaulyje, todėl geriausi jo klubinės karjeros metai buvo praleisti Brazilijoje. Galima tik paspėlioti, kokį perėjimo mokestį jis būtų gavęs šiais laikais.

Kai buvo įkurta Šiaurės Amerikos futbolo lyga, Pele tapo neišvengiamu taikiniu. Pasaulinė Pele reputacija buvo tokia, kad vien jo vardas iš karto padidino patikimumą ir jis prisijungė prie Niujorko „Cosmos“ komandos.

Su JAV klubu sutartį pasirašęs Pele 1973 metais įžengė ir į Baltuosius rūmus, kur susitiko su tuometiniu amerikos prezidentu Richardu Nixonu ir jam įteikė futbolo kamuolį su savo parašu.

Jo karjeros uždanga nusileido 1977 m. spalį Niujorko „Giants“ stadione surengtose parodomosiose rungtynėse tarp „Cosmos“ ir „Santos“, kai jis trečiąjį ir paskutinį sezoną klubą atvedė į titulą.

Pelé's message to Maradona after the Argentine passed away in 2020. RIP legends 🙏 pic.twitter.com/GzJf6v2tnQ

Pele, be abejo, buvo pirmoji pasaulinė futbolo superžvaigždė ir tokia išliko ir po to, kai baigė žaisti. Vien jo vardo paminėjimas iškelia puikių Brazilijos komandų vaizdus ir sukelia nuostabius prisiminimus.

Baigęs savąją futbolo karjerą Pele keliavo po visą pasaulį garsindamas šį sportą. 2005 m. BBC Metų sporto asmenybės ceremonijoje jam buvo įteiktas apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus.

Jis taip pat buvo Brazilijos ambasadorius – jis pasirodė 2012 m. Londono olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijoje prieš žaidynių perleidimą kitiems šeimininkams – Rio de Ženeirui, kurie žaidynes surengė 2016 m.

Nepaisant visko, Pele visada bus asocijuojamas su „gražiuoju žaidimu“, nes, ko gero, niekas futbolo niekada gražiau nežaidė.

Apie jo gyvenimą buvo sukurtas ne vienas dokumentinis ir vaidybinis filmas, taip pat jis vaidino 1981 m. filme „Pabėgimas į pergalę“ kartu su Michaelu Caine'u ir Sylvesteriu Stallone.

Who remembers this? #Pelé comes onto the pitch during Liverpool v Manchester United ❤️



The entire stadium cheers as one. What a noise for one of the greatest! 👏#OptusSport #PL pic.twitter.com/lmrkGL49aM