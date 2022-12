Sporto pasaulis gedi legendinio Pele: „Ilsėkis ramybėje, futbolo karaliau“

Brazilas mirė būdamas 82-ęjų. Legenda pralaimėjo kovą su onkologine liga.

Pele praėjusių metų rugsėjį buvo atlikta gaubtinės žarnos auglio pašalinimo operacija, nuo tada jis nuolat buvo atidžiai prižiūrimas medikų.

Nuo šių metų gruodžio pradžios Pele sveikata pablogėjo, organizmas į taikomą chemotrapiją jau neberagavo tinkamai, vyras kartu kovojo ir su su kvėpavimo takų infekcija.

Pastaruoju metu jis buvo prižiūrimas medikų ir bemaž mėnesį praleido ligoninėje. Pasak šeimos narių, Pele mirė apsuptas artimųjų ir spėjo atsisveikinti su šeima.

Po jo mirties sporto asmenybės dalinosi užuojautos žinutėmis socialiniuose tinkluose. Pagarbą Pele išreiškė ir Kauno „Žalgiris“.



„Ilsėkis ramybėje, futbolo karaliau“, – rašoma klubo paskyroje „.twitter“.

Pagarbą legendai atidavė ir būrys futbolo žvaigždžių. Tarp kurių ir Cristiano Ronaldo, Neymaras, Lionelis Messi, Robertas Lewandowskis, Kylianas Mbappe, Rio Ferdinandas, Gary Linekeris, Rio Ferdinandas ir kiti.

Rest in peace, King of football. 👑 pic.twitter.com/uiw7dzs6jL — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 29, 2022

„Prieš Pele 10 numeris buvo tik skaičius. Sakyčiau, kad iki Pele futbolas buvo tik sportas, tačiau jis jį pavertė menu ir pramoga. Jis davė balsą visiems ir šviesą Brazilijai. Jo jau nebėra, bet jo magija išliks. Pele yra amžinas“, – rašė Neymaras.



„Norėčiau išreikšti ddžiausią užuojautą visai Brazilijai ir Pele šeimai. Šio skausmo ir praradimo negalima apibūdinti. Jis buvo įkvėpimas daugybei milijonų vakar, šiandien ir us amžinai. Tu visada rodei man meilę ir didžiulę pagarbą.

Jis niekada nebus pamirštas ir jo atmintis gyvens amžinai kiekviename iš mūsų. Ilsėkis ramybėje, karaliau Pele“, – rašė C. Ronaldo.



Rest in Peace the legend Pele. What a Smile 💛🇧🇷 pic.twitter.com/6uvPJgYoNF — Gary Neville (@GNev2) December 29, 2022

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Pelé's message to Maradona after the Argentine passed away in 2020.



RIP legends 🙏 pic.twitter.com/GzJf6v2tnQ REKLAMA REKLAMA December 29, 2022

The front page of @lequipe tomorrow, in the colours of Brazil.



"PELÉ, he was a King." 🕊️👑 pic.twitter.com/8aG4TB6se3 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 29, 2022

The legend who stood tallest among legends… always had time for everyone!



I had the pleasure of playing for him (charity match) and interviewing him - equally rewarding.



The player, The man, The icon@Pele pic.twitter.com/x763cyrqIF — Rio Ferdinand (@rioferdy5) December 29, 2022

Pele has died. The most divine of footballers and joyous of men. He played a game only a few chosen ones have come close to. 3 times he lifted the most coveted gold trophy in that beautiful yellow shirt. He may have left us but he'll always have footballing immortality. RIP Pele

Tonight, we join fans the world over in mourning Pelé, one of football's all-time greatest players.



He was the first global superstar of the game and played a pioneering role in football's rise to become the world's most popular sport.



Rest in peace, Pelé. — UEFA (@UEFA) December 29, 2022

Pele laikomas vienas geriausių futbolininkų istorijoje. Jis kartu su Neymaru yra rezultatyviausas Brazilijos rinktinės futbolininkas, įmušęs 77 įvarčius per 92 rungtynes. Per savo 21-erius metus trukusią karjerą jis žaidė 1363 rungtynėse ir pelnė net 1281 įvarčius (įskaitant ir draugiškas rungtynes).



Pele net triskart yra tapęs pasaulio čempionu su Brazilijos rinktine. 2000-aisiais FIFA išrinko Pele geriausiu praėjusio šimtmečio futbolininku.

Profesionalo karjerą jis pradėjo būdamas vos 15-os, kai prisijungė prie „Santos“ klubo. Po metų jis debiutavo ir Brazilijos rinktinėje. Jis yra jauniausias pasaulio čempionao įvarčio autorius (17 m.). Iš viso planetos pirmenybėse jis yra pelnęs 12 įvarčių.

Didžiąją karjeros dalį „Santos“ klube Brazilijoje praleidęs Pele karjerą užbaigė ne Brazilijoje, o JAV, kur žaidė Niujorko „Cosmos“ klube 1975–1977 metais.