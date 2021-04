PČ atranka: Lenkijos akibrokštas, gėdingas ispanų poelgis ir Wernerio „kliūrka“

Prieš rungtynes su Lenkija Anglijos rinktinės futbolininkai neatsisakė tradicijos ir atsiklaupė, taip išreikšdami solidarumą kovoje su rasizmu.

Team Poland team refused to kneel at the start of their World Cup qualifier match with England



🇵🇱🇵🇱🇵🇱 pic.twitter.com/AoWStxnn2j — Jack Posobiec (@JackPosobiec) March 31, 2021

Tuo tarpu visi lenkai liko stovėti ir vietoj to sugalvojo savo gestą – pirštu bedė į marškinėlių rankovę, ant kurios buvo užrašas, reikalaujantis pagarbos. Lenkijos futbolo asociacijos prezidentas Zbigniewas Boniekas dar prieš mačą tikino nežinojęs, ar žaidėjai klaupsis, nes Lenkijos rinktinę ši tema apskritai menkai tedomina.

Kitose rungtynėse ispanai 3:1 nugalėjo Kosovo futbolininkus. Ispanija yra paskutinė didžioji Vakarų Europos šalis, kuri iki šiol nepripažino Kosovo nepriklausomybės.

Akylesni futbolo sirgaliai per šių rungtynių transliaciją pastebėjo porą neįprastų ženklų. Visų pirma, Kosovo rinktinės sutrumpintas pavadinimas kažkodėl buvo parašytas mažosiomis raidėmis, skirtingai nei visų kitų su ispanais žaidžiančių rinktinių.

A bit of a teenage approach to not recognising Kosovo from Spain's national TV station tonight. pic.twitter.com/7xFUhXljWr — Sam Street (@samstreetwrites) March 31, 2021

Negana to, rungtynių komentatorius po ispanų praleisto įvarčio skelbė, kad įvartį pelnė ne Kosovo valstybės, o Kosovo futbolo federacijos rinktinė.

Didžiausia trečiadienio staigmena užfiksuota Vokietijoje, kur šeimininkai 1:2 nesugebėjo nugalėti Šiaurės Makedonijos futbolininkų. Po sensacingo pralaimėjimo daug kritikos sulaukė Timo Werneris.

Werner is not a serious footballer



pic.twitter.com/ORXQs5fKUw — Taísto (@TaistoFCB) March 31, 2021

Puolėjas 80-ą mačo minutę turėjo auksinę progą, tačiau, būdamas prie pat vartų, labai nevykusiai smūgiavo kamuolį ir pataikė į užribį. Praėjus 5 minutėms nuo šio epizodo makedonai surengė lemtingą ataką ir išplėšė pergalę prieš vokiečius.