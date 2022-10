Pavyko išvengti suspendavimo: Greenas už smūgį komandos draugui gavo baudą

Apie tai komanda paskelbė po priešsezoninių rungtynių su Portlando „Trail Blazers“ ir pavadino situaciją „didžiausia krize, kurią kada nors patyrėme“. Komandos vyriausias treneris atsisakė atskleisti baudos dydį.

„Jis ketina grįžti į treniruotę ketvirtadienį. Jam buvo skirta bauda. Jis nebus suspenduotas. Tikiuosi, kad jis žais penktadienį paskutinėse mūsų ikisezoninėse rungtynėse ir atidarymo vakarą", – sakė Steve'as Kerras.

Vyriausias komandos strategas pridūrė, kad „pagrindinės figūros“ organizacijoje, įskaitant D. Greeną, J. Poole'ą, Stepheną Curry ir generalinį vadybininką Bobą Myersą, dalyvavo pokalbiuose prieš priimant sprendimą dėl D. Greeno bausmės.

„Tai buvo išsamus procesas. Jaučiame, kad tai yra geriausias būdas, kad galėtume judėti į priekį. Niekada nebūna lengva, kad ir kokį sprendimą priimtumėte tokioje situacijoje. Jis nebus tobulas. Tai didžiausia krizė, kurią kada nors patyrėme nuo tada, kai čia dirbau treneriu. Tai tikrai rimtas dalykas", – pridūrė strategas.

Warriors Head Coach Steve Kerr says Draymond Green will be fined for his altercation with Jordan Poole



Draymond will rejoin the team on Thursday pic.twitter.com/ZltfIjEaId