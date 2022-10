Dvigubas smūgis: „Pistons“ nusileido Oklahomos krepšininkams, Bagley patyrė kelio traumą

Rungtynių metu pagrindiniai Oklahomos komandos vedliai buvo Ousmane'as Diengas ir Jalenas Williamsas.

Ikisezonio metu „Thunder“ pagerino rezultatą iki 4:1, o iki sezono pradžios liko vos vienos rungtynės: ketvirtadienio vakarą San Antonijuje.

Rungtynių metu baisą dešiniojo kelio traumą patyrė Marvinas Bagley III, kuris atstovauja Detroito „Pistons“. Atrodė, kad M. Bagley paslydo, galbūt ant šlapios aikštės vietos, o jo nusileidimas buvo tikrai skausmingas.

Marvin Bagley III was helped off the court after slipping awkwardly on the court early vs. the Thunder.



