Pavojus NBA rungtynėse: komandos ir aistruoliai – evakuoti iš Memfio arenos

Signalizacija įsijungė dar neprasidėjus ketvirtajam kėliniui. Visoje „Fedex Forum“ arenoje pradėjo mirgėti šviesos. Susirinkę žiūrovai pagal protokolą turėjo palikti areną, o teisėjai ir komandos – grįžti į savo rūbines.

A fire alarm went off during the Bucks-Grizzlies game Fans were evacuated from the building, and both teams went to their locker rooms pic.twitter.com/y7Iuozsczr

Stephanie Ready TNT transliacijoje teigė, kad purkštuvų sistema buvo suveikusi ne viešoje vietoje, o tada įsijungė signalizacija. Laimei, pavojaus niekam nebuvo, tačiau priešgaisrinė tarnyba buvo iškviesta pagal protokolą.

Kaip praneša „CBS“, Milvokio „Bucks“ net nebeplanavo tęsti rungtynių. Lygai dar oficialiai nepatvirtinus rungtynių nutraukimo, komanda buvo pastebėta su gatvės drabužiais ir bevakarieniaujanti.

The Bucks preseason game tonight has been suspended at the conclusion of the 3rd qtr due to a fire alarm issue at FedExForum. With the lengthy delay, the league, in consultation with the Bucks & Grizzlies, has determined not to complete the game in the interest of player safety.