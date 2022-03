Paulius Jankūnas Eurolygoje užfiksavo istorinį pasiekimą

Aukštaūgis tapo pirmuoju krepšininku lygos istorijoje, kuris per savo karjerą atkovojo 2 tūkst. atkovotų kamuolių po krepšiais.

Po rungtynių su Stambulo „Anadolu Efes“ ekipa būtent 2 tūkst. sugrietų kamuolių ir yra krepšininko sąskaitoje.

Prieš šį mūšį P.Jankūnas buvo atkovojęs 1999 kamuolius, o ketvirtadienio akistatoje su turkais per 4 minutes spėjo laimėti vieną dvikovą po krepšiu.

„Žalgirio“ veteranas yra absoliutus lyderis pagal atkovotus kamuolius Eurolygoje. Artimiausias jo varžovas – karjerą jau baigęs Felipe Reyesas su 1799 kamuoliais.

Trečioje vietoje Kyle‘as Hinesas, kurio sąskaitoje – 1605 kamuoliai.

The leading rebounder becomes the first player to pass 2000! @P_Jankunas13 💪 #EveryGameMatters pic.twitter.com/ezXxTdTYm9