Paskutinis testas prieš EČ: Lietuva – Islandija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai šį kartą Alytuje susitiks su Islandijos krepšininkais.
Lietuviai pasirengimo cikle sužaidė šešias rungtynes iki šiol ir laimėjo penkis kartus. Mūsiškiai nugalėjo estus (89:68), turkus (91:70), kartvelus (77:54), latvius (109:105), slovėnus (94:72), tačiau krito prieš Turkiją (81:84).
Islandai yra sužaidę tris draugiškas rungtynes ir laimėjo kartą. Šie nugalėjo švedus (73:70), tačiau nusileido portugalams (79:83) bei lenkams (90:92).
Tai bus paskutinės lietuvių rungtynės prieš Europos čempionatą.
Rungtynės tarp Lietuvos ir Islandijos rinktinių startuos 19.30 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
