TV3 naujienos > Sportas

Paskutinis testas prieš EČ: Lietuva – Islandija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-08-22 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 18:30

Penktadienio vakarą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sužais paskutines kontrolines rungtynes prieš Europos čempionatą.

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai šį kartą Alytuje susitiks su Islandijos krepšininkais.

Lietuviai pasirengimo cikle sužaidė šešias rungtynes iki šiol ir laimėjo penkis kartus. Mūsiškiai nugalėjo estus (89:68), turkus (91:70), kartvelus (77:54), latvius (109:105), slovėnus (94:72), tačiau krito prieš Turkiją (81:84).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Islandai yra sužaidę tris draugiškas rungtynes ir laimėjo kartą. Šie nugalėjo švedus (73:70), tačiau nusileido portugalams (79:83) bei lenkams (90:92).

Tai bus paskutinės lietuvių rungtynės prieš Europos čempionatą.

Rungtynės tarp Lietuvos ir Islandijos rinktinių startuos 19.30 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

