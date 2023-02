Paskutinę „Formulės 1“ bandymų dieną – įspūdingas Perezo greitis ir atsitiesę „Mercedes“

Olandas Maxas Verstappenas penktadienį buvo greičiausias, o šeštadienį fiksavo antrą rezultatą. Sekmadienį jau pasižymėjo jo komandos draugas meksikietis Sergio Perezas. Jis geriausiu bandymu trasą įveikė per 1 min. 30.305 sek.

Palyginimui, pernai Bahreino GP kvalifikaciją laimėjęs monakietis Charlesas Leclercas ratą apsuko per 1 min. 30.558 sek. Tiesa, S. Perezas savo ratą įveikė su C4 mišinio padangomis. Kitą savaitę Bahreino GP kvalifikacijoje minkščiausios padangos bus C3 mišinio, o C4 padangos nebus naudojamos.

