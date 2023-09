Paskelbti pretendentai laimėti „Ballon d'Or“ – pirmąkart per 20 metų sąraše nėra Ronaldo pavardės

C.Ronaldo 2023 m. žiemą persikėlė į Saudo Arabiją po to, kai atstovavo „Manchester United“ ekipą. Galiausiai jis neturėjo didelės įtakos ir Portugalijos rinktinėje bei tai reiškė, kad šį kartą „Ballon d’Or“ sutrumpintas sąrašas liko be C.Ronaldo.

Paskutinį kartą C.Ronaldo šį apdovanojimą buvo laimėjęs 2017 m., o iš viso tai laimėjo net penkis kartus. Jis tra antras pagal apdovanojimų skaičių ir nusileidžia tik Lioneliui Messi, kuris jį laimėjo septynis kartus.

Viso buvo paskelbtas 30 kandidatų sąrašas, kuriame yra tokios žvaigždės kaip Lionelis Messi ar Erlingas Haalandas.

Gruodį L.Messi atvedė Argentiną į 2022 m. pasaulio futbolo čempionato trofėjų, tačiau klubų lygmenyje jo metai buvo nevienareikšmiški. Jam sunkiai sekėsi Paryžiaus „Saint-Germain“ klube, tačiau vasarą jis persikėlė į Majamio „Inter“, kur padėjo komandai laimėti pirmąjį klubo trofėjų.

Stipriausiu L.Messi konkurentu įvardinamas E.Haalandas, kuris per 53 rungtynes įmušė 52 įvarčius, o „Manchester City“ iškovojo „Premier“ lygos, FA taurės ir Čempionų lygos titulus.

