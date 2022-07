Pasiruošimas „Aurum 1006 km“ lenktynėms „Ignera & BioCircle by Dynami:t“ komandai pakrypo ne pagal planą

Paprasti vairuotojai, žiūrintys į lenktynes iš šono dažnai nesuvokia, kokių fizinių pastangų reikia norint važiuoti trasoje. Neužtenka gebėjimų idealiai išlaižyti trajektorijas ir atsirinkti stabdymo taškų.

Tą reikia daryti milžiniškame karštyje, kai kūną veikia didžiulės apkrovos. Ilgų nuotolių lenktynių metu, kaip „Aurum 1006 km“ varžybose, maksimalią koncentraciją sudėtingomis sąlygomis vairuotojui reikia išlaikyti daugiau nei valandą. Kūnas vargsta panašiai, kaip bėgant maratoną. Ypač vairuojant tokią galingą techniką, kaip „Lamborghini Huracan ST EVO“ su V10 varikliu, pasiekiančiu 640 AG.

Būtent tokio automobilio vairuotojui Mantui Matukaičiui prieš didžiąsias metų lenktynes neramu. Grįžo nugaros skausmai, vietoje fizinių treniruočių jis gulasi ant stalo pas kineziterapeutus.

„Turėjau susidėliojęs planą dirbti su kardio, tačiau prieš lenktynes paūmėjo nugaros skausmai, dėl to negaliu pilnavertiškai treniruotis. Nugaroje kažkur yra užspaustas nervas, tad tenka vaikščioti pas masažuotojus ir kineziterapeutus. Dėl to tenka keisti ne tik mano, bet ir visos komandos pasiruošimą. Planavome dar iki lenktynių savaitgalio daryti vairuotojų pasikeitimų treniruotes, nes techninio aptarnavimo zonoje sutaupytos sekundės yra labai vertingos. Dabar šiuos procesus atliksime tik Palangoje“, - sakė „Ignera & BioCircle by Dynami:t“ komandos atstovas.

Su „Lamborghini“ automobiliu testai trasoje jau atlikti prieš daugiau nei savaitę. Tačiau M. Matukaitis sako, kad brutalus itališkas superautomobilis įtakos nugaros skausmams neturi.

Per treniruotes sportininkas neturėjo jokių simptomų, šie grįžta buitinėje aplinkoje dėl neteisingų judesių ar daiktų kilnojimo. Nors į ankštą „Lamborghini“ kokpitą įsirangyti nėra paprasta, sėdėjimo pozicija ten yra patogi ir didelių nepatogumų nesukelia.

Vis tik Matukaitis žada nepasiduoti ir sako, kad važiuos lenktynėse bet kokiu atveju.

„Jeigu lenktynių metu atsiras nugaros skausmai, tuomet belieka vartoti stiprius skausmą malšinančius vaistus. Komanda ruošiasi kovoti dėl aukščiausių pozicijų, kelio atgal nebėra. Važiuosiu. Kauksiu jau išlipęs iš automobilio“, - užsispyrimą demonstravo M. Matukaitis.

„Dynami:t Energy“ komandos pradininkas tolį pasiryžimą lenktyniauti nepaisant viso grindė posakiu, kad komanda stipri tiek, kiek silpniausia jos grandis. O šioje stadijoje Mantas atstovauja silpnąją grandį, kurią stengsis sustiprinti tiek, kiek tai įmanoma. Nepaisant to, su juo vienu automobiliu dėl pergalės varžysis dar trys itin patyrę ir greiti lenktynininkai: techniką puikiai

pažįstantis Rokas Steponavičius, daugkartinis žiedinių lenktynių čempionas ir skirtingą techniką greit perprantantis Karolis Gedgaudas ir trasų rekordininkas Aivaras Pyragius.

„Aš norėjau surinkti tokią komandą, kurioje būčiau lėčiausias. Ir vos pradėjęs dėlioti komandos sudėtį metų pradžioje galvojau kaip tik apie šiuos žmones. Džiaugiuosi, kad su šiuo klausimu viskas puikiai pavyko“, - užbaigė „Ignera & BioCircle by Dynami:t“ komandos atstovas, neabejojantis, kad ekipa šiemet po kelių nesėkmingų metų pasirodys stipriai.